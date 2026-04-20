Le précédent record a été établi en avril 1970 lors de la mission Apollo 13 de la NASA. Et à l'époque, aucune station spatiale ne se trouvait en orbite terrestre. « Je pense que cela marque le début d’un changement de perspective : on passe de la question “À quelle distance de la Terre se trouvent nos compatriotes les plus éloignés ?” à “Quelle est l’étendue de la civilisation humaine ?” », commente le spécialiste.