C'est un record auquel nous n'avions pas forcément pensé. Et pourtant, les astronautes de la mission Artemis II et les taïkonautes à bord de la station spatiale chinoise Tiangong ont, le temps de quelques instants, été plus éloignés les uns des autres que n'importe quels autres humains dans toute l'histoire de l'humanité.
Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch et Jeremy Hansen nous ont embarqué dans leur trépidante mission lunaire. Dix jours durant lesquels ils ont notamment survolé la Lune, une première depuis 53 ans. Et c'est justement lorsqu'ils ont réalisé cette mission qu'ils ont battu ce nouveau record.
Quelques calculs plus tard…
C'est l'astrophysicien et pisteur de satellites Jonathan McDowell qui a eu le réflexe d'y penser en premier. « Lorsque la NASA a annoncé ce record de distance par rapport à la Terre, je me suis immédiatement demandé si la distance de l'ISS (Ndlr : la Station Spatiale internationale) était encore plus grande », raconte-t-il au site spécialisé Space.com.
Sollicité par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et par e-mail, il s'est finalement lancé dans les calculs, et a publié ses conclusions dans une série de posts sur X.com, anciennement Twitter.
Résultat, c'est finalement la station spatiale Tiangong, légèrement plus éloignée que l'ISS ce jour-là, qui remporte la mise. Elles se trouvaient respectivement à 419 643 kilomètres et 419 581 kilomètres d'Integrity, le nom donné à la capsule Orion, au moment où celle-ci survolait la face cachée de la Lune, le 6 avril dernier.
« L'étendue de la civilisation humaine »
Le précédent record a été établi en avril 1970 lors de la mission Apollo 13 de la NASA. Et à l'époque, aucune station spatiale ne se trouvait en orbite terrestre. « Je pense que cela marque le début d’un changement de perspective : on passe de la question “À quelle distance de la Terre se trouvent nos compatriotes les plus éloignés ?” à “Quelle est l’étendue de la civilisation humaine ?” », commente le spécialiste.
Pour rappel, la station Tiangong est en orbite depuis 2021. Entièrement construite et opérée par la Chine, elle constitue l'une des grandes fiertés du programme spatial chinois, qui s'est vu refuser l'accès à la Station spatiale internationale sous pression américaine. Elle accueille en permanence un équipage de trois taïkonautes, qui se relaient à bord pour des missions de plusieurs mois.