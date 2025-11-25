Les trois taïkonautes présents encore dans Tiangong vont pouvoir respirer. Cela faisait dix jours qu'ils étaient installés en orbite, sans moyens de retour vers la Terre – ce qui les rendait vulnérables. Mais ils vont à nouveau bénéficier d'un véhicule.

Une fusée Long March-2F, transportant la navette Shenzhou-22, a ainsi été lancée très tôt ce matin à partir du port spatial de Jiuquan. Elle a ensuite réussi son amarrage à la station Tiangong, un peu plus de quatre heures après le décollage.