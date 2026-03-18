Il faut dire que la fiche technique promise dépasse l'entendement, même pour les standards actuels de l'électrique. Il proposerait une accélération de 0 à 100 km/h annoncée en 2,1 secondes pour le modèle de base, et un chiffre vertigineux de moins d'une seconde pour la version équipée du « Pack SpaceX », composé de propulseurs à gaz froid dérivés de l'aérospatial.