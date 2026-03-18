Et si c'était enfin la bonne. Elon Musk a annoncé que le tant attendu Tesla Roadster serait présenté très prochainement. Mais peut-on encore le croire ?
Présenté en 2017, le Tesla Roadster a bénéficié d'une promotion inégalée. Souvenez-vous, en février 2018, quand Elon Musk utilisait son propre Roadster rouge cerise comme charge utile lors du vol inaugural de la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Au volant, Starman, un mannequin vêtu d'une combinaison spatiale, s'envolait au son de Space Oddity de David Bowie, laissant derrière lui des images surréalistes de la Terre se reflétant sur la carrosserie.
Une scène incroyablement spectaculaire. Mais huit ans plus tard, le Tesla Roadster n'a toujours pas pointé le bout de son nez.
Une fiche technique alléchante
Elon Musk l'assure : l'attente touche quasiment à sa fin. Dans une publication sur X.com postée ce 17 mars, le milliardaire a annoncé que « le nouveau Roadster devrait être dévoilé fin avril ». De quoi raviver l'intérêt pour la marque, tant le Tesla Roadster a fait couler de l'encre.
Il faut dire que la fiche technique promise dépasse l'entendement, même pour les standards actuels de l'électrique. Il proposerait une accélération de 0 à 100 km/h annoncée en 2,1 secondes pour le modèle de base, et un chiffre vertigineux de moins d'une seconde pour la version équipée du « Pack SpaceX », composé de propulseurs à gaz froid dérivés de l'aérospatial.
Tesla miserait, en outre, sur une batterie massive de 200 kWh offrant une autonomie record de 1 000 km, une distance encore jamais atteinte par une sportive de série.
9 ans de controverses
Elon Musk a repoussé l'arrivée du Tesla Roadster une dizaine de fois, suscitant d'importantes controverses. Ces retards ont notamment alimenté des soupçons d'instrumentalisation boursière, car chaque nouvelle promesse technique au cours des dernières années semblait calibrée pour relancer l'enthousiasme des marchés au moment où Tesla traversait des zones de turbulences.
Pire encore, dès 2017, il fallait verser un acompte immédiat de 50 000 dollars pour commander le véhicule, une somme grimpant à 250 000 dollars pour l'édition limitée. Les milliers de personnes qui ont donné cet argent attendent encore…
Reste donc à voir si Elon Musk a dit vrai. D'autant que l'annonce du Roadster ferait clairement du bien à l'entreprise, qui continue à perdre des parts de marché sur son terrain historique, celui des voitures électriques.
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