Et si le raté du Cybertruck était dû à son prix, particulièrement élevé ? C'est sûrement la question que l'on s'est posé du côté de Tesla, vu le nouveau modèle qui vient d'être annoncé. Un nouveau modèle moins cher.

En effet, une déclinaison entrée de gamme, dite « Dual Motor All-Wheel Drive », est lancée au tarif de 59 990 dollars du côté des États-Unis. C'est toujours plus élevé que la promesse initiale d'un Cybertruck à 40 000 dollars qu'Elon Musk avait un jour faite, mais c'est clairement moins cher que le reste de la gamme.