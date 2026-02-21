Tesla compte toujours sur son Cybertruck cette année. Et pour relancer la mode, la société d'Elon Musk lance une offre exceptionnelle.
À sa sortie il y a un peu plus de deux ans, la sortie du Cybertruck de Tesla avait marqué le public par son design totalement futuriste. Reste que, malgré la curiosité, ce modèle assez fantasque, même pourtant produit pas Tesla, n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place. Et à ce jour, le Cybertruck est considéré comme un véritable flop. Ce qui a sûrement poussé Elon Musk et ses équipes à produire cette nouveauté !
Un Cybertruck entrée de gamme lancée à 60 000 dollars
Et si le raté du Cybertruck était dû à son prix, particulièrement élevé ? C'est sûrement la question que l'on s'est posé du côté de Tesla, vu le nouveau modèle qui vient d'être annoncé. Un nouveau modèle moins cher.
En effet, une déclinaison entrée de gamme, dite « Dual Motor All-Wheel Drive », est lancée au tarif de 59 990 dollars du côté des États-Unis. C'est toujours plus élevé que la promesse initiale d'un Cybertruck à 40 000 dollars qu'Elon Musk avait un jour faite, mais c'est clairement moins cher que le reste de la gamme.
Une offre limitée dans le temps ?
Les deux autres modèles voient aussi leur prix reculer dans le même temps, avec la version Premium qui chute à 79 990 dollars, et la version Cyberbeast à 99 990 dollars. Mais si les Américains vont avoir la chance de pouvoir mettre la main sur un Cybertruck moins coûteux, il se peut qu'ils aient à faire vite.
Comme vous pouvez le voir, Elon Musk a en effet commenté sur X un message annonçant la sortie de ce nouveau Cybertruck à 59 990 dollars. Il a ainsi précisé laconiquement « seulement pour les 10 prochains jours ». Alors, doit-on donc s'attendre à voir le prix changer rapidement ? On sait que Tesla est assez habitué aux changements brutaux de tarifs. Un nouveau cas d'espèce ici ?