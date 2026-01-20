Les chiffres sont tombés et ils sont on ne peut plus équivoques. Les ventes de Cybertruck ont quasiment chuté de 50 % en 2025 par rapport à l'année précédente. L'échec est brutal.
Car Elon Musk avait de grands espoirs pour son « véhicule de l'apocalypse », estimant qu'il en écoulerait 500 000 chaque année. Il en est bien loin : en 2024, Tesla a vendu près de 39 000 Cybertrucks, et l'année 2025 s'est avérée bien pire pour le constructeur de voitures électriques.
Énorme dégringolade
D'après les chiffres de Cox Automotive, cabinet d'analyse spécialisé dans l'automobile, la marque n'a livré que 20 200 modèles de Cybertruck l'année dernière. Cette énorme dégringolade représente la plus forte baisse des ventes d'un véhicule électrique commercialisé aux États-Unis. Rien que ça.
Elon Musk a pourtant tenté de dissimuler les performances peu reluisantes de son pick-up électrique. Il a en effet acheté lui-même ses véhicules invendus via SpaceX et xAI, deux de ses autres entreprises. Un tour de passe-passe comptable qui a permis à Tesla de gonfler artificiellement ses statistiques de ventes. Mais ça n'a visiblement pas suffi.
Dix rappels
Ces chiffres ne sont pas vraiment étonnants. Depuis sa sortie il y a un peu plus de deux ans, le Cybertruck a subi pas moins de dix rappels pour de nombreux problèmes liés à la sécurité. Qu'il s'agisse de la pédale d'accélération, de la batterie ou de l'informatique, le pick-up enchaîne les couacs. À tel point que Tesla a aussi mis en pause sa production à de nombreuses reprises.
Et pour couronner le tout, le véhicule n'est pas disponible en dehors de l'Amérique du Nord et de certains pays du Moyen-Orient, principalement en raison d'obstacles réglementaires stricts. Par exemple, sa carrosserie en acier inoxydable et sa structure rigide ne répondent pas aux normes européennes sur la sécurité des piétons, qui exigent des conceptions absorbant les chocs, tandis que son poids supérieur à 3,5 tonnes nécessite un permis poids lourd (catégorie C1), des limiteurs de vitesse et un freinage renforcé.