Ces chiffres ne sont pas vraiment étonnants. Depuis sa sortie il y a un peu plus de deux ans, le Cybertruck a subi pas moins de dix rappels pour de nombreux problèmes liés à la sécurité. Qu'il s'agisse de la pédale d'accélération, de la batterie ou de l'informatique, le pick-up enchaîne les couacs. À tel point que Tesla a aussi mis en pause sa production à de nombreuses reprises.