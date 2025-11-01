Le patron de Tesla a le sens du spectacle, personne ne peut lui enlever ça. Interrogé sur l'arlésienne qu'est devenu le Roadster, il a d'abord joué la carte du mystère. Une pause bien sentie, un sourire en coin, et la promesse d'une démonstration « inoubliable », que ce soit « en bien ou en mal ». Le décor était planté.

Ce n'est qu'après avoir évoqué son ami Peter Thiel et son rêve déçu de voir des voitures volantes qu'Elon Musk a lâché le morceau. Oui, Tesla travaille sur un véhicule volant, fruit d'une « technologie folle ». S'agit-il d'un engin à ailes rétractables ou d'un appareil à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) ? Le mystère reste entier, Musk se gardant bien de livrer les détails techniques, préférant laisser l'imagination de son public faire le travail. Un tour de passe-passe médiatique dont il a le secret.