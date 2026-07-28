Arpenin

Ce point a été soulevé par quelques commentateurs : SpaceX a fait preuve d’une grande retenue sur le contenu vidéo accessible au public. Les documentaires diffusés récemment montrent qu’ils ont bien plus de caméras à bord. Or, le stream de ce 13ème vol a montré une maîtrise totale (voire une censure) des images diffusées, en masquant par exemple la sortie des satellites Starlink V3 depuis le système « Pez dispenser » ou la vue externe du StarShip. Avec l’intensification de la compétition spatiale entre les USA, la Chine et l’Europe, il faudra vraisemblablement s’habituer à l’avenir à un « service minimum » sur les images que nous serons autorisés à voir.