Un succès malgré tout en demi-teinte. Car, si Starship a amerri intacte dans l’océan Indien, le booster, lui, a échoué : plusieurs de ses moteurs n’ont pas réussi à se rallumer pour le freinage. C’est un nouvel échec de récupération pour cet étage, après un incident similaire lors du 12e essai. Mais cette fois, SpaceX a décidé d’aller de l’avant.