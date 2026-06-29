Blue Origin a publié un time-lapse de la reconstruction de LC-36, son pas de tir soufflé par la violente explosion de New Glenn il y a quelques semaines. Son P.-D. G, Dave Limp, l’assure : la fusée volera avant la fin de l’année. Vraiment ?
Dans la nuit du 28 mai 2026, la fusée géante de Jeff Bezos a subi une importante anomalie lors d’un test de mise à feu statique. Un timing particulièrement cruel : Blue Origin venait tout juste d’être sélectionnée par la NASA pour une mission lunaire non habitée dès cette année.
Car LC-36 est l’unique pas de tir de New Glenn : la fusée n’a aucune rampe de secours. Sa destruction partielle a directement placé l’entreprise dans une situation critique, avec des conséquences potentielles en cascade sur ses engagements. Dans ce contexte, la direction fait tout pour sauver les meubles.
Une prédiction optimiste
Quelques jours seulement après la déflagration, Dave Limp expliquait que les infrastructures n’étaient pas toutes détruites, promettant un retour au vol avant la fin de l’année. Et si des voix se sont élevées pour mesurer ces propos, le dirigeant n’en démord pas.
Il y a quelques jours, il a publié un message sur X, accompagné d’un time-lapse du chantier en cours sur le pas de tir LC-36. « L'opération de récupération de l'épave s'est déroulée de A à Z en 9 jours, et tous les débris ont été retirés du complexe de lancement 36. Un immense merci à l'équipe qui a travaillé sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », étaye-t-il.
Une fois de plus, Dave Limp se montre très optimiste : « Nous avons entamé les travaux de reconstruction et prévoyons toujours de reprendre les vols cette année », assure-t-il.
L'enjeu est immense
Mais la communication de Blue Origin tranche avec les évaluations formulées par les experts dans les jours qui ont suivi l’explosion. Un délai de 12 à 18 mois pour la remise en état du site a notamment été évoqué. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a lui-même parlé de « temps considérable » pour les réparations, évoquant même l’année 2028.
Il est aussi important de noter qu’en 2016, l’explosion du Falcon 9 de SpaceX sur le pas de tir LC-40 avait nécessité une reconstruction dont la durée s’est avérée deux fois plus longue que ce qu’espérait initialement l’entreprise. Blue Origin part certes avec quelques atouts, mais l’ampleur des dégâts reste sans précédent dans l’histoire de son programme.
Car dans les faits, la société fondée par Jeff Bezos n’a tout bonnement pas le luxe du doute. De nombreux opérateurs dépendent de la bonne santé de New Glenn, et admettre publiquement que 2026 est hors de portée s’avère aujourd’hui inenvisageable.
Une mise à feu statique consiste à allumer les moteurs du premier étage alors que la fusée reste retenue au sol, afin de valider l’allumage, la montée en puissance, la pressurisation des réservoirs et la séquence de contrôle. Même sans décollage, on manipule des dizaines à centaines de tonnes d’ergols cryogéniques, avec des pressions et des températures extrêmes. En cas d’anomalie (fuite, surpression, défaillance d’une turbopompe, ignition instable), l’énergie libérée peut être suffisante pour endommager les structures proches. Le pas de tir encaisse aussi des charges thermiques et acoustiques énormes, ce qui rend la moindre rupture plus critique qu’en phase de vol.Pourquoi le fait de n’avoir qu’un seul pas de tir (LC-36) rend le calendrier de vols de New Glenn particulièrement fragile ?
Un pas de tir n’est pas qu’une dalle de béton : c’est un ensemble d’infrastructures dédiées (alimentation en ergols, fluides, énergie, réseaux, systèmes de sécurité, équipements de support au sol). Ces systèmes sont souvent spécifiques à un lanceur, donc difficilement transférables rapidement vers une autre rampe. Sans site de secours, la moindre indisponibilité bloque à la fois les essais, les répétitions de compte à rebours et les lancements opérationnels. Cela crée un goulot d’étranglement industriel, car la production des étages et la planification des missions finissent par s’empiler derrière l’infrastructure au sol. La remise en service dépend alors autant des réparations que des requalifications et recertifications associées.Que recouvre concrètement la “remise en état” d’un pas de tir après une explosion, au-delà du simple déblaiement ?
Retirer les débris est la partie visible, mais il faut ensuite inspecter la structure (béton, acier, ancrages) et vérifier l’intégrité des canalisations, vannes, capteurs et systèmes de mise à la terre. Les lignes d’ergols cryogéniques et les équipements de conditionnement (purges, inertage, protections incendie) doivent souvent être remplacés puis testés sous pression et à froid. Il faut aussi revalider les systèmes de contrôle-commande, l’instrumentation et les interverrouillages de sécurité qui autorisent un compte à rebours. Enfin, l’ensemble passe par une phase de requalification avec essais progressifs (tests fluides, simulations, puis nouveau static fire), ce qui peut étirer les délais même si la reconstruction physique avance vite.