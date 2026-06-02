À première vue, il semblait que ce soit fini pour la fusée New Glenn en 2026. Mais il y aurait finalement de l'espoir, selon les propos tenus par le patron de Blue Origin David Limp dans un message, qu'il a posté sur X.

« Nous reprendrons les vols avant la fin de l'année » a-t-il ainsi affirmé, à la fin d'un message où il donnait les dernières informations sur les dégâts consécutifs à l'explosion de la fusée. Une bonne nouvelle quand on sait que le chef de la NASA, Jared Isaacman, avait expliqué sur la CNBC qu'il faudrait « beaucoup de temps pour réparer. »