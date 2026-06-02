L'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origin a été un événement marquant de la fin du mois derner. Mais l'entreprise américaine pourrait se relancer plus aisément que prévu.
Dans la nuit du 28 mai dernier, la fusée New Glenn de Blue Origin explosait sur sa rampe de lancement, à l'occasion d'un test de mise à feu statique. Au premier abord, cette situation a semblé catastrophique, à cause des très graves dégâts subis par le complexe de lancement LC-36. Mais après quelques jours, qui ont permis une analyse plus fouillée des dommages, il semble que Blue Origin pourra se remettre à la tâche plus rapidement qu'on ne l'aurait pensé.
New Glenn devrait pouvoir voler en 2026
À première vue, il semblait que ce soit fini pour la fusée New Glenn en 2026. Mais il y aurait finalement de l'espoir, selon les propos tenus par le patron de Blue Origin David Limp dans un message, qu'il a posté sur X.
« Nous reprendrons les vols avant la fin de l'année » a-t-il ainsi affirmé, à la fin d'un message où il donnait les dernières informations sur les dégâts consécutifs à l'explosion de la fusée. Une bonne nouvelle quand on sait que le chef de la NASA, Jared Isaacman, avait expliqué sur la CNBC qu'il faudrait « beaucoup de temps pour réparer. »
Un certain nombre d'infrastructures restent en bon état
Dans le même message, il précise que « maintenant que nous avons eu accès au pas de tir et au bâtiment d'intégration, nous pouvons partager quelques bonnes nouvelles. » Au final, un certain nombre d'infrastructures du site de lancement sont encore en bon état.
« Le parc de stockage de propergol, les réservoirs d'oxygène, d'hydrogène liquide et de GNL sont tous en bon état. C'est une chance, car ce sont des éléments dont les délais de livraison sont très longs. […] Le propulseur "Never Tell Me The Odds" et les trois GS-2 qui se trouvaient sur place dans l'installation d'intégration semblent également en bon état » s'est-il ainsi réjoui. « La grande tour de soutien est endommagée, mais elle peut être réparée sur place plutôt que démolie et remplacée » a-t-il par ailleurs ajouté.