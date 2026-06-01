De même, l’agence spatiale doit tester Blue Moon lors de la mission Artemis III, prévue en 2027. Sans New Glenn pour enchaîner les vols de validation du vaisseau, ces échéances paraissent aujourd’hui intenables. L'agence devra choisir : reporter, ou s’en remettre exclusivement à SpaceX et son Starship. Une dépendance que la NASA cherchait précisément à éviter en misant sur deux prestataires concurrents. Cet incident redistribue totalement les cartes au profit, une fois encore, d’Elon Musk.