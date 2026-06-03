Les délais optimistes avancés par Dave Limp ne sont pas surprenants. L’entreprise a énormément à perdre ; outre l’importance du programme Artemis, elle doit aussi participer au déploiement des satellites Amazon Leo, en retard sur SpaceX dans la course aux méga-constellations. Sans parler des différents contrats qui la lient au gouvernement américain pour des missions de défense. C’est toute l’industrie qui pourrait pâtir de la situation, et ses concurrentes se frottent très certainement les mains.