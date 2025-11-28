« La fusée spatiale a décollé normalement, sans aucune anomalie. Le vaisseau s’est amarré avec succès à la Station spatiale internationale. L’équipage est à bord et se porte bien », rassure Roscosmos dans une publication sur Telegram. « Des dommages ont été constatés sur plusieurs éléments de la table de lancement (…). L'évaluation de l'état du complexe de lancement est actuellement en cours », a poursuivi l'agence.