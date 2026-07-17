Ce rachat est on ne peut plus clair : Elon Musk a définitivement fait marche arrière sur ses ambitions environnementales, lui qui a cofondé Tesla dans l’espoir de faire basculer notre économie dans l’ère du solaire-électrique. Mais les temps ont changé. En décembre 2025, le constructeur de véhicules électriques a également retiré la mention « durable » de sa mission officielle.