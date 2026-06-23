SpaceX a signé avec Reflection AI un contrat de calcul qui vaut jusqu'à 6,3 milliards de dollars, soit environ 5,8 milliards d'euros. La start-up d'IA open source paiera 150 millions de dollars par mois à partir du 1er juillet prochain pour accéder aux puces Nvidia GB300 hébergées dans Colossus.
SpaceX a racheté xAI en février. Depuis, la société d'Elon Musk exploite à Memphis deux data centers, Colossus 1 et Colossus 2, et les loue à des entreprises d'IA extérieures. Anthropic verse 1,13 milliard d'euros par mois pour Colossus 1 ; Google paie 836 millions d'euros par mois pour une partie de Colossus 2. Reflection AI s'y ajoute à partir du 1er juillet avec 136 millions d'euros mensuels. Ces trois contrats cumulés représentent plus de 24 milliards d'euros de revenus annualisés pour SpaceX.
Chaque partie peut résilier avec 90 jours de préavis après les trois premiers mois. Les puces mises à disposition sont des GB300, la dernière génération disponible chez Nvidia.
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Nvidia à la fois fournisseur et actionnaire de son propre client
Reflection AI a été fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de Google DeepMind. Ioannis Antonoglou a co-développé AlphaGo, le programme qui a battu le champion du monde de jeu de go en 2016. En octobre 2025, la startup a levé 1,81 milliard d'euros pour une valorisation de 7,2 milliards d'euros, avec Nvidia, Sequoia et Lightspeed au capital. En juin, Bloomberg indiquait qu'une nouvelle levée était en cours à 22,6 milliards d'euros de valorisation.
Nvidia occupe une position singulière dans cet accord. Le fabricant de puces fournit le matériel qui équipe les serveurs de Colossus 2 et a simultanément injecté environ 725 millions d'euros dans Reflection AI l'an dernier. La même entreprise livre donc les serveurs et finance le client qui les loue.
Reflection n'a encore publié aucun modèle grand public. L'entreprise prévoit toutefois de diffuser les poids de ses futurs modèles en open weights, des paramètres de réseaux de neurones que chercheurs et développeurs pourront télécharger et modifier librement, à rebours des laboratoires fermés comme OpenAI ou Anthropic. Un porte-parole de Reflection a déclaré que « les événements récents soulignent l'importance de l'open source pour l'écosystème de l'IA, de plus en plus de pays et d'entreprises reconnaissant les risques associés à une dépendance exclusive aux modèles fermés ». La startup collabore par ailleurs avec le département américain de l'Énergie dans le cadre de la Genesis Mission et avec des programmes du Pentagone.
À Memphis, des turbines à gaz sans permis au cœur d'une plainte fédérale
Colossus 2 fait l'objet d'une procédure judiciaire fédérale. La NAACP, organisation américaine de défense des droits civiques, a déposé en avril une plainte contre xAI devant un tribunal fédéral pour violation du Clean Air Act. En cause, plusieurs dizaines de turbines à gaz naturel installées sans permis autour des deux data centers de Memphis et de Southaven, dans le Mississippi. xAI avait justifié leur installation par leur caractère « temporaire », mais l'EPA a révisé ses règles en janvier et impose désormais des permis même aux grandes turbines à usage provisoire.
KeShaun Pearson, directeur exécutif de Memphis Community Against Pollution, a déclaré que les émissions du site dépassent déjà celles de l'aéroport international de Memphis. Le quartier de Boxtown, directement exposé, est un quartier ouvrier à majorité noire, habité depuis 1863 par des descendants d'anciens esclaves. Des résidents ont témoigné de problèmes respiratoires chroniques devant la commission du comté de Shelby en avril 2025. À pleine capacité, le complexe de Memphis consommera jusqu'à 40 % de la demande électrique estivale moyenne de la ville.
SpaceX a indiqué dans son document d'introduction en bourse disposer d'une « capacité suffisante pour ses propres modèles d'IA et pour satisfaire aux obligations découlant de ces contrats ». L'action a pourtant reculé après le lancement en bourse de juin, tandis que les contrats de calcul continuaient d'affluer.