Reflection AI a été fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de Google DeepMind. Ioannis Antonoglou a co-développé AlphaGo, le programme qui a battu le champion du monde de jeu de go en 2016. En octobre 2025, la startup a levé 1,81 milliard d'euros pour une valorisation de 7,2 milliards d'euros, avec Nvidia, Sequoia et Lightspeed au capital. En juin, Bloomberg indiquait qu'une nouvelle levée était en cours à 22,6 milliards d'euros de valorisation.

Nvidia occupe une position singulière dans cet accord. Le fabricant de puces fournit le matériel qui équipe les serveurs de Colossus 2 et a simultanément injecté environ 725 millions d'euros dans Reflection AI l'an dernier. La même entreprise livre donc les serveurs et finance le client qui les loue.

Reflection n'a encore publié aucun modèle grand public. L'entreprise prévoit toutefois de diffuser les poids de ses futurs modèles en open weights, des paramètres de réseaux de neurones que chercheurs et développeurs pourront télécharger et modifier librement, à rebours des laboratoires fermés comme OpenAI ou Anthropic. Un porte-parole de Reflection a déclaré que « les événements récents soulignent l'importance de l'open source pour l'écosystème de l'IA, de plus en plus de pays et d'entreprises reconnaissant les risques associés à une dépendance exclusive aux modèles fermés ». La startup collabore par ailleurs avec le département américain de l'Énergie dans le cadre de la Genesis Mission et avec des programmes du Pentagone.