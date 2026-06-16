Anthropic est dorénavant dans les locaux de SpaceX, et entraîne ses modèles IA sur le supercalculateur Colossus 1. Mais si la firme de Dario Amodei a pu accéder à ce supercalculateur, c'est à cause de problèmes rencontrés par SpaceX, selon une information de Bloomberg.

En effet, SpaceX aurait rencontré des problèmes de latence en tentant de connecter Colossus 1 à deux autres supercalculateurs situés à 16 kilomètres de ce dernier. Des problèmes accrus par une infrastructure réseau vieillie. Or, l'objectif initial de SpaceX était d'entraîner ses meilleurs modèles Grok en usant d'un cluster réunissant ces trois sites. Mais si la bande passante est mauvaise, ou si des retards sont enregistrés, l'ensemble du cluster est ralenti, ce qui entraîne une sous-utilisation.