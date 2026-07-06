Entre Tesla et SpaceX, les deux plus importantes entreprises d’Elon Musk, la frontière devient chaque jour plus difficile à tracer. Et la fusion semble, désormais, inévitable.
Quelques jours après l’entrée en Bourse historique de SpaceX, la présidente et directrice opérationnelle de l’entreprise, Gwynne Shotwell a indiqué qu’une fusion avec Tesla « faciliterait peut-être un peu la vie d'Elon ». Désormais, le très bien renseigné The Information publie une enquête démontrant à quel point leurs activités sont toujours plus imbriquées.
SpaceX, maître d’œuvre de TeraFab
Un rapprochement qui se reflète, évidemment, dans l’initiative TeraFab. Cette future usine de semi-conducteurs commune à Tesla et SpaceX est censée sécuriser les composants nécessaires à leurs ambitions communes en intelligence artificielle (IA) véhicules autonomes, robots humanoïdes et data centers.
L’investissement initial des deux entreprises s’élève à 55 milliards de dollars, avec une enveloppe pouvant grimper jusqu’à 119 milliards. Mais c’est surtout du côté de l’organigramme qu’il faut porter son attention. Car à la tête du projet, on retrouve John Federspiel, directeur chez SpaceX, où il travaille sur Starlink.
Et autour de lui, l’équipe est très majoritairement composée d’ingénieurs et de cadres venus de SpaceX. Cela signifie, concrètement, que c’est bien le géant spatial qui pilote le projet pour le compte des deux entreprises. Ce n’est pas anodin, d’autant qu’il s’agit de l’un des projets industriels les plus stratégiques pour Elon Musk.
Les langues se délient en interne
Mais au-delà de TeraFab, c’est toute une génération de cadres qui navigue déjà d’une entreprise à l’autre. Charlie Kuehmann, responsable de l’ingénierie des matériaux, cumule des fonctions chez Tesla et SpaceX depuis plus de dix ans. Plus récemment, deux figures bien connues de Tesla ont pris du galon chez SpaceX : Ashok Elluswamy, vice-président de l’IA logicielle, et Silvio Brugada, directeur senior du logiciel véhicule, ont tous deux rejoint xAI, l’unité intelligence artificielle de SpaceX.
Ces allers-retours ne datent pas d’hier. Les ingénieurs des deux entreprises collaborent depuis plusieurs années, notamment sur le très attendu Roadster, qui embarque des technologies développées par SpaceX, ou sur Macrohard, l’agent IA conçu par xAI. Terafab marque simplement un changement d’échelle : Musk construit des projets pensés dès le départ pour fonctionner à cheval sur ses deux entreprises.
Malgré tout, la tendance en interne a évolué, et la fusion n’est plus une hypothèse lointaine. À tel point que plusieurs employés l’évoquent en privé comme une option de plus en plus crédible.
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