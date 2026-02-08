Le Roadster est le champion du monde des retards depuis sa révélation aux côtés du Tesla Semi en novembre 2017. Elon Musk promettait alors une production en 2020. Raté. La date a été repoussée à 2022, puis à 2023, puis à 2024. Il a réitéré la production pour 2025, mais dès octobre 2024, il hésitait déjà. En novembre 2025, Tesla a officiellement repoussé la démonstration du Roadster au 1er avril 2026, la production étant désormais prévue pour 2027 ou 2028.

Le milliardaire a plaisanté en disant que la tenue de la démonstration le jour du poisson d'avril lui donnait « une certaine marge de manœuvre » si les choses ne se déroulaient pas comme prévu.

Pour ajouter au mystère, il a affirmé à plusieurs reprises que le Roadster pourrait « voler » grâce à un « kit SpaceX » comprenant des propulseurs à air froid. Il a même laissé entendre que le véhicule « ne serait pas vraiment une voiture » et pourrait léviter au-dessus du sol. En janvier, il a déclaré : « Si la sécurité est votre priorité absolue, n'achetez pas le Roadster », ajoutant qu'il s'agirait de « la meilleure des dernières voitures à conduite humaine ». Comme souvent, des déclarations spectaculaires qui détonnent avec l'absence totale de véhicule tangible depuis presque dix ans.

Quand on pense que des clients ont déjà réservé leur exemplaire en 2017, on se demande s'ils croient encore aux miracles. Car il est difficile à ce stade de savoir si la présentation prévue pour avril 2026 sera l'année du retour en force du Roadster ou simplement un nouveau coup de bluff médiatique.

Les dépôts de marques du 3 février ne sont donc qu'un indice parmi d'autres. Tesla protège juridiquement son image, mais le Roadster pourrait bientôt être rebaptisée l'Arlésienne.