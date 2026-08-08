Elon Musk prévoit des usines lunaires destinées à fabriquer les satellites d’intelligence artificielle Starmind de SpaceX, avec l’aide de robots que la fusée Starship doit transporter.
Elon Musk a-t-il attendu l’entrée en Bourse de SpaceX pour faire cette annonce ou est-ce un hasard de calendrier ? Il veut faire fabriquer sur place les satellites Starmind, dédiés au calcul en intelligence artificielle, à l’aide de robots. Il en avait déjà parlé cet hiver, à l’annonce du rachat de xAI, sa société d’intelligence artificielle fondée en 2023. « Ça va arriver », a-t-il déclaré, en admettant que l’idée ressemble aujourd’hui à de la science-fiction.
Elon Musk relie ses usines lunaires aux satellites Starmind
SpaceX veut produire directement sur la Lune, puis lancer les satellites depuis la surface lunaire grâce à des accélérateurs de masse, de puissants canons électromagnétiques. L’entreprise prévoit aussi d’y fabriquer des panneaux solaires et radiateurs, qui alimentent les satellites Starmind en énergie et évacuent la chaleur dégagée par leurs puces. Les premiers modèles Starmind, dévoilés en juin, mesurent 70 mètres de long pour 20 mètres de haut et développent une puissance de calcul moyenne de 120 kilowatts. SpaceX veut en aligner jusqu’à un million en orbite terrestre, avant d’étendre le programme plus loin dans l'’espace.
Elon Musk assure que cette organisation industrielle pourrait multiplier par mille, voire par un million, la capacité de calcul envoyée dans l’espace par rapport à l’économie terrestre actuelle. SpaceX a par ailleurs signé, ces derniers mois, plusieurs contrats de puissance de calcul avec Anthropic, Google et NVIDIA. Les seuls accords avec Anthropic et Google promettent à SpaceX près de 26 milliards de dollars (22,5 milliards d’euros) de revenus annuels.
Optimus ne travaille pas encore dans les usines Tesla
Mais est-ce que ça n’est pas un peu l’Arlésienne, ce à quoi nous a habitués Elon Musk ? Optimus, le robot humanoïde que développe Tesla depuis 2021, doit vraisemblablement fournir cette main-d’œuvre. Optimus doit aussi rejoindre Mars, où Elon Musk veut préparer l’installation humaine sur la planète rouge. Selon Elon Musk, Optimus est « le produit le plus difficile à industrialiser » de toute l’histoire de Tesla. Début 2026, aucune unité n’accomplissait encore de tâche productive dans les usines du groupe. Tesla promet malgré tout une commercialisation grand public d’ici fin 2027. Optimus devra voyager à bord de Starship de SpaceX, qui prépare son quatorzième vol d’essai. Lors du treizième vol, l’engin a survécu pour la première fois à son amerrissage dans l’océan sans exploser ; il devra capturer le vaisseau en plein vol, grâce aux bras de sa tour de lancement.
Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX, a précisé que Starship doit quadrupler sa capacité d’emport et diviser par dix le coût de ses lancements par rapport à la fusée Falcon 9. Il a aussi signalé des progrès dans la production des moteurs Raptor, la construction des « gigabays » et l’activation de plusieurs pas de tir, à Starbase comme aux pas de tir 39A et 37 de Cape Canaveral, en Floride.
SpaceX a organisé cet appel aux investisseurs, le premier depuis son entrée en Bourse, en juin. L’entreprise a levé, lors de cette opération, 86 milliards de dollars (74,6 milliards d’euros), pour une valorisation de 1 770 milliards de dollars (1 535 milliards d’euros). Sur ce trimestre, SpaceX a enregistré un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros), en hausse de 92 % sur un an, pour une perte nette de 541 millions de dollars (469 millions d'euros), contre 1 milliard de dollars (867 millions d'euros) un an plus tôt.
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