Mais est-ce que ça n’est pas un peu l’Arlésienne, ce à quoi nous a habitués Elon Musk ? Optimus, le robot humanoïde que développe Tesla depuis 2021, doit vraisemblablement fournir cette main-d’œuvre. Optimus doit aussi rejoindre Mars, où Elon Musk veut préparer l’installation humaine sur la planète rouge. Selon Elon Musk, Optimus est « le produit le plus difficile à industrialiser » de toute l’histoire de Tesla. Début 2026, aucune unité n’accomplissait encore de tâche productive dans les usines du groupe. Tesla promet malgré tout une commercialisation grand public d’ici fin 2027. Optimus devra voyager à bord de Starship de SpaceX, qui prépare son quatorzième vol d’essai. Lors du treizième vol, l’engin a survécu pour la première fois à son amerrissage dans l’océan sans exploser ; il devra capturer le vaisseau en plein vol, grâce aux bras de sa tour de lancement.

Bret Johnsen, directeur financier de SpaceX, a précisé que Starship doit quadrupler sa capacité d’emport et diviser par dix le coût de ses lancements par rapport à la fusée Falcon 9. Il a aussi signalé des progrès dans la production des moteurs Raptor, la construction des « gigabays » et l’activation de plusieurs pas de tir, à Starbase comme aux pas de tir 39A et 37 de Cape Canaveral, en Floride.

SpaceX a organisé cet appel aux investisseurs, le premier depuis son entrée en Bourse, en juin. L’entreprise a levé, lors de cette opération, 86 milliards de dollars (74,6 milliards d’euros), pour une valorisation de 1 770 milliards de dollars (1 535 milliards d’euros). Sur ce trimestre, SpaceX a enregistré un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros), en hausse de 92 % sur un an, pour une perte nette de 541 millions de dollars (469 millions d'euros), contre 1 milliard de dollars (867 millions d'euros) un an plus tôt.