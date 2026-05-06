Si, du côté d'Elon Musk, le procès qui se tient en Californie a pour ambition de dévoiler les dessous d'OpenAI, il nous expose inévitablement par ricochet des informations sur Elon Musk. Greg Brockman est ainsi revenu ce mardi 5 mai sur l'époque, en 2017, où Elon Musk était encore investi dans l'organisation OpenAI.

À l'époque, il poussait pour devenir l'actionnaire majoritaire d'OpenAI, une place qu'il lui semblait mériter, en raison de son expérience dans le business. Il expliquait par ailleurs que cette position majoritaire lui permettrait au fil du temps de créer une colonie autonome sur Mars. « Il a dit qu'il avait besoin de 80 milliards de dollars pour créer une ville » a précisé Greg Brockman à la barre.