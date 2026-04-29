Si Musk a beaucoup insisté sur ses intentions philanthropiques, il n'a en revanche pas mentionné au jury que l'essentiel des dons versés par sa fondation a, selon plusieurs analyses, bénéficié à des causes directement ou étroitement liées à ses propres intérêts.

Le procès se poursuit. La stratégie de Musk, se poser en défenseur désintéressé de l'humanité face à un adversaire présenté comme opportuniste, devrait être soumise à l'épreuve du contre-interrogatoire dans les prochains jours.