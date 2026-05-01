Elon Musk est revenu sur ses prédictions apocalyptiques sur l'IA ce jeudi 30 avril. Car, il faut se souvenir, au moment où ChatGPT devenait en quelques mois un outil incroyable promettant de changer le monde, Elon Musk faisait partie de ces gens qui alertaient sur les dangers existentiels de l'IA.

Répondant à une question de son avocat, il a rappelé qu'il y avait, à son sens, un danger à laisser le développement de cette technologie à des entreprises ne pensant qu'au profit, ce qui pourrait nous mener au scénario de Terminator, qu'il a évoqué. « Dans le pire des cas, l'IA nous tuerait tous, j'imagine » a-t-il ainsi lancé.