SpaceX n'est plus seulement une entreprise de fusées. Lors de son dernier earnings call, Elon Musk a confirmé que SpaceX mise exclusivement sur NVIDIA pour l'ensemble de ses infrastructures IA, avec les racks Vera Rubin NVL72 « Kyber » comme colonne vertébrale. L'objectif affiché : 2 GW de capacité de calcul opérationnels d'ici la fin 2026, puis 10 GW fin 2027. Des chiffres qui, mis en perspective avec les revenus attendus de NVIDIA sur les puces IA en 2027, donnent une idée de l'ampleur du mouvement. SpaceX ne cherche plus seulement à louer des fusées : elle veut vendre de la puissance de calcul.