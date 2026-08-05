SpaceX s'engage exclusivement sur les GPU NVIDIA pour ses data centers IA, vise 10 GW de capacité d'ici fin 2027 et négocie un contrat de plusieurs milliards avec le Pentagone. Après Google et Anthropic, Musk construit discrètement un empire du cloud IA.
SpaceX n'est plus seulement une entreprise de fusées. Lors de son dernier earnings call, Elon Musk a confirmé que SpaceX mise exclusivement sur NVIDIA pour l'ensemble de ses infrastructures IA, avec les racks Vera Rubin NVL72 « Kyber » comme colonne vertébrale. L'objectif affiché : 2 GW de capacité de calcul opérationnels d'ici la fin 2026, puis 10 GW fin 2027. Des chiffres qui, mis en perspective avec les revenus attendus de NVIDIA sur les puces IA en 2027, donnent une idée de l'ampleur du mouvement. SpaceX ne cherche plus seulement à louer des fusées : elle veut vendre de la puissance de calcul.
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Google à 30 milliards, Anthropic à 40 milliards : le carnet de commandes se remplit
Le positionnement cloud de SpaceX repose déjà sur deux contrats massifs. En juin, Google a signé un accord pluriannuel pour louer environ 110 000 GPU NVIDIA à SpaceX, à raison de 920 millions de dollars par mois d'octobre 2026 à mi-2029, soit un total d'environ 30 milliards de dollars. Un mois plus tôt, Anthropic avait pris le contrôle total du data center Colossus 1 à Memphis, 220 000 GPU, 300 MW de puissance, pour 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029, un deal potentiellement valorisé à plus de 40 milliards.
Musk a d'ailleurs précisé publiquement qu'il ne couperait pas l'accès d'Anthropic à cette infrastructure, malgré la concurrence directe entre les deux entités depuis la fusion de SpaceX et xAI. Une posture que ses détracteurs liront comme du pragmatisme commercial plus que comme du fair-play.
Le Pentagone en ligne de mire
Selon le Wall Street Journal, SpaceX est actuellement en négociation avec le département de la Défense américain pour un contrat de fourniture de capacité de calcul IA estimé à « plusieurs milliards de dollars ». Les discussions sont en cours et pourraient encore échouer, précise le journal. Le Pentagone cherche à sécuriser davantage de cloud computing pour ses agences de renseignement et ses applications militaires d'IA, dans un marché où Amazon, Microsoft et Google sont déjà solidement implantés.
Sauf que ce dossier concentre toutes les tensions. Des responsables de la sécurité nationale s'inquiètent déjà de la dépendance excessive du Pentagone aux services de Musk, qui cumule les contrats militaires via SpaceX (lancements, Starlink, suivi de missiles) et exerce une influence politique considérable. Depuis l'IPO de SpaceX sur le Nasdaq en juin, la question du conflit d'intérêts autour de Musk prend une dimension supplémentaire. Sur ce point, l'administration Trump balaie les critiques, mais le sujet ne disparaîtra pas de lui-même.
Côté ambitions, Wccftech rapporte que SpaceX envisage aussi des déploiements en orbite, avec le module spatial Space-1 Vera Rubin de NVIDIA, capable de 25 fois la puissance de calcul d'un H100 pour des charges de travail satellitaires. De la géo-intelligence en temps réel à l'autonomie orbitale : le cloud IA de Musk n'aura peut-être bientôt plus les pieds sur Terre.
SpaceX est en train de construire l'un des plus grands réseaux de cloud IA du monde, en quelques mois, avec NVIDIA comme fournisseur unique et des clients aussi différents qu'Anthropic, Google et potentiellement le Pentagone. La concentration de cette infrastructure entre les mains d'une seule entreprise, dirigée par un homme dont l'influence politique est sans précédent dans l'histoire de la tech américaine, pose une question que ni les régulateurs ni les concurrents ne pourront longtemps ignorer.