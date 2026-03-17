À la GTC, Jensen Huang, patron emblématique de NVIDIA, a fait le show comme à son habitude. Et parmi les nombreuses annonces, il a dévoilé les revenus que devraient générer les puces d'intelligence artificielle (IA) de l'entreprise l'année prochaine. Et c'est vertigineux.
La grande-messe annuelle de NVIDIA a changé d'ampleur depuis quelques années. Bien plus qu'une conférence de puces, l'événement s'est mué en un signal envoyé à toute l'industrie de l'IA sur l'état du marché, les orientations stratégiques et les partenariats à venir. Investisseurs, concurrents et clients sont aux aguets, de la même manière que lorsque la firme lève le voile sur ses résultats financiers.
1 000 milliards
Pendant plus de deux heures et demie, Jensen Huang a tracé la feuille de route de la société la plus valorisée au monde. Et si l'année dernière, il tablait sur 500 milliards de dollars de ventes jusqu'à fin 2026, il vient de doubler cette projection tout en repoussant l'horizon d'un an.
« Je crois que la demande en puissance de calcul a été multiplié par 1 million de fois au cours des deux dernières années. C'est ce que nous ressentons tous. C'est ce que ressent chaque star-up », a expliqué le dirigeant. Désormais, il s'attend à 1 000 milliards de dollars de commandes anticipées pour ses puces Blackwell et Vera Rubin d'ici à fin 2027. C'est du jamais vu.
Les puces Rubin, qui entreront en production en seconde partie de l'année, sont clairement au cœur de cette promesse, car elles seraient 3,5 fois plus rapides que Blackwell sur les tâches d'entraînement, et 5 fois plus rapides sur l'inférence.
Plusieurs annonces clés
Le P.-D.G a multiplié les annonces tonitruantes. Parmi elles, l'arrivée frontale de NVIDIA sur le marché des CPU, terrain historique d'Intel, avec sa puce Vera, présentée comme plus polyvalente et moins énergivore que ses concurrentes. De même, l'entreprise intègre la technologie Groq, start-up rachetée en décembre, dans une puce spécialisée dans l'inférence de modèles de langage (LPU). Celle-ci sera fabriquée par Samsung en 4 nanomètres, et disponible dès le second semestre.
Outre de nombreux partenariats avec, entre autres, IBM, HPE, Adobe et Uber, le géant a également annoncé le développement de puces spécifiquement conçues pour les data centers dans l'espace. Un signal fort pour cette technologie qui décolle progressivement au sein de la Silicon Valley.