« Je crois que la demande en puissance de calcul a été multiplié par 1 million de fois au cours des deux dernières années. C'est ce que nous ressentons tous. C'est ce que ressent chaque star-up », a expliqué le dirigeant. Désormais, il s'attend à 1 000 milliards de dollars de commandes anticipées pour ses puces Blackwell et Vera Rubin d'ici à fin 2027. C'est du jamais vu.