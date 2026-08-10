Le gaz naturel n’a pourtant rien d’anodin. À Memphis, les turbines de xAI ont fonctionné pendant des mois sans les permis nécessaires, avant de faire l’objet d’une plainte pour violation du Clean Air Act, la loi fédérale sur la qualité de l’air. En cause, des émissions néfastes dans une zone déjà fortement touchée par la pollution atmosphérique, les riverains faisant part d'une qualité de l’air clairement détériorée qui peut causer des risques accrus d’asthme et de maladies cardiaques.