SpaceX construit sa propre centrale à gaz naturel pour alimenter Terafab, sa méga usine de semi-conducteurs au Texas. Un choix qui interroge forcément alors que Tesla est un partenaire clé du projet.
Implantée à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Houston dans le Texas, Terafab sera chargée de produire les puces destinées à faire tourner les nombreuses technologies des deux entreprises. Et le projet est massif : son coût initial est évalué à 16,8 milliards de dollars, et prévoit la création de 1 800 emplois d'ici à 2035.
Mais comment alimenter en électricité une usine aussi massive ? Riley Trettel, responsable de l’énergie et des data centers chez SpaceX, l’a confirmé dans les lignes de Bloomberg : ce sera le gaz naturel, complété par de « très grandes » batteries pour stocker l’énergie.
Musk s’éloigne du renouvelable
Il s’agit d’un schéma qui se répète pour Elon Musk. Car les gigantesques data centers de xAI à Memphis, baptisés Colossus, tournent déjà quasi exclusivement au gaz naturel avec des dizaines de turbines. Musk a aussi racheté, discrètement et à titre personnel, une entreprise spécialisée dans les turbines mobiles au gaz et au diesel.
Et ce n’est pas tout, puisque SpaceX elle-même a indiqué vouloir acquérir pour 2,8 milliards de dollars de turbines à gaz supplémentaires d’ici à trois ans. Cela ne fait plus vraiment l’ombre d’un doute : Tesla, qui s’est imposée comme pionnière des véhicules électriques et du stockage d’énergie solaire, semble très clairement délaisser ses ambitions initiales. Aujourd’hui, ce sont l’IA et la robotique les priorités.
Un mastodonte industriel
Le gaz naturel n’a pourtant rien d’anodin. À Memphis, les turbines de xAI ont fonctionné pendant des mois sans les permis nécessaires, avant de faire l’objet d’une plainte pour violation du Clean Air Act, la loi fédérale sur la qualité de l’air. En cause, des émissions néfastes dans une zone déjà fortement touchée par la pollution atmosphérique, les riverains faisant part d'une qualité de l’air clairement détériorée qui peut causer des risques accrus d’asthme et de maladies cardiaques.
Mais la machine est en marche, et le projet est vertigineux : 9,29 millions de mètres carrés, soit 929 hectares, d’espace de production sont prévus. L’usine sera entièrement intégrée, avec l’objectif à terme de répondre à une demande de calcul dépassant le térawatt, largement supérieure à l’offre mondiale actuelle.
Les puces produites doivent aussi alimenter les robots Optimus et les Cybercab de Tesla, ainsi que les data centers orbitaux de SpaceX.
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