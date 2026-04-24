Quand on découvrait le futur Cybercab en 2024, Elon Musk affirmait urbi et orbi que le robotaxi allait commencé à être produit en 2026. Une promesse qu'il avait réitérée au mois de février dernier… et qu'il a bien tenue.

Le milliardaire a en effet annoncé lui-même dans un message posté aujourd'hui sur X que le Cybercab était bien dorénavant entré en production. Cette annonce a été accompagnée d'une vidéo teaser qui devrait intéresser tous les amoureux de la marque !