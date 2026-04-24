Elon Musk fait souvent de grandes promesses. Mais si un certain nombre se sont avérées un peu trop présomptueuses, le cas du Cybercab devrait par contre faire exception !
On le sait, quand Elon Musk fait une grande promesse, il faut toujours prendre un peu de recul. Ça s'est confirmé sur la question des data centers dans l'espace, mais aussi sur la conduite autonome. Mais pour ce qui est des futurs robotaxis de Tesla, cette fois, on peut affirmer que l'homme le plus riche du monde n'a pas survendu le projet.
Le Cybercab commence à être produit par Tesla
Quand on découvrait le futur Cybercab en 2024, Elon Musk affirmait urbi et orbi que le robotaxi allait commencé à être produit en 2026. Une promesse qu'il avait réitérée au mois de février dernier… et qu'il a bien tenue.
Le milliardaire a en effet annoncé lui-même dans un message posté aujourd'hui sur X que le Cybercab était bien dorénavant entré en production. Cette annonce a été accompagnée d'une vidéo teaser qui devrait intéresser tous les amoureux de la marque !
L'échéance de 2027 pour ce robotaxi va-t-elle être respectée ?
On voit en effet dans cette vidéo le Cybercab, qui est équipé d'un écran, mais pas de volant, sortir seul des lignes de production de Tesla, puis de l'usine de fabrication, pour commencer à rouler sur des routes où l'on aperçoit plusieurs fois des Cybertruck. Suivent derrière des vues de l'intérieur de l'habitacle où l'on voit le Cybercab emprunter différents types de route.
Autant dire que le projet semble être non seulement dans les clous, mais aussi bien avancé. Et comme Elon Musk a respecté cette fois cette échéance, on peut commencer à se demander si celle de 2027, date à laquelle les premiers robotaxis de Tesla étaient à l'origine censés prendre la route, le sera elle aussi. Voire même, si on ne les verra pas opérationnels avant, comme Elon Musk l'a évoqué en milieu de semaine.