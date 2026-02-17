Tesla va-t-elle tenir sa deadline ? Cela semble de plus en plus plausible : Elon Musk persiste et signe, confirmant que le début de la production du Cybercab est prévu cette année.
En 2024, le constructeur de véhicules électriques organisait l'événement « We, Robot » dans le but de mettre en avant ses nouveaux efforts dans la robotique et la conduite autonome. Parmi les différents produits présentés, c'est bel et bien le Cybercab qui s'était démarqué.
Sans pédale ni volant, ce véhicule incarne la vision la plus radicale de Tesla : un robotaxi entièrement autonome, pensé pour fonctionner sans intervention humaine et réduire drastiquement les coûts du transport urbain. À l'époque déjà, Elon Musk prévoyait une production pour 2026.
Un rythme de production lent au départ
Et il n'a pas changé son fusil d'épaule. Ce 16 février, le milliardaire a réaffirmé dans une publication sur X.com qu'elle débuterait dès le mois d'avril. C'est la troisième fois en trois mois qu'il mentionne cette date : ce fut aussi le cas en décembre, ainsi que le 23 janvier dernier.
Récemment, Musk a également cherché à tempérer les attentes autour du lancement industriel du Cybercab, rappelant que les premiers mois seront très progressifs. Sa montée en cadence sera « en courbe en S », un schéma classique dans l'industrie : les débuts sont lents, puis la production accélère fortement une fois les chaînes parfaitement rodées.
« La vitesse de montée en cadence est inversement proportionnelle au nombre de nouvelles pièces et d'étapes. Pour le Cybercab et Optimus, presque tout est nouveau, donc le rythme de production au début sera terriblement lent, mais finira par devenir incroyablement rapide », a-t-il précisé.
Un procédé inédit, selon Musk
Reste à voir si cette promesse sera effectivement respectée. Car ce n'est plus un secret pour personne, l'entrepreneur a pour habitude de faire des prédictions très optimistes sur le lancement de ses nouveaux produits. Les personnes qui ont déjà commandé un Tesla Roadster peuvent d'ailleurs en témoigner.
Pour rappel, Tesla opère des taxis autonomes dans les rues d'Austin, au Texas, depuis le mois de juin 2025. Si l'entreprise est encore loin derrière sa concurrente Waymo, Elon Musk se prépare déjà à un lancement dans d'autres villes des États-Unis. Pour l'heure, ce sont des Model Y qui opèrent les trajets.
Elon Musk affirme que le Cybercab sera produit selon un système industriel inédit, davantage inspiré de l'électronique grand public que de l'automobile. Son objectif est incroyablement ambitieux : un véhicule assemblé toutes… les dix secondes !
- Intégration parfaite avec votre véhicule Tesla.
- Contrôle et gestion à distance.
- Permet de faire la mise à jour du véhicule.