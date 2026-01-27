Tesla assure avoir retiré les chauffeurs de sécurité à bord de ses robotaxis à Austin, dans le Texas. Ils se trouvent simplement derrière, dans une autre voiture…
Lors du déploiement initial de sa flotte en juin 2025, la marque a indiqué que des humains se trouveraient à bord des véhicules, dans le siège passager. Une mesure qui n'est pas vraiment étonnante : tous les opérateurs de taxis autonomes sont passés par là au début.
En revanche, la communication de Tesla à ce sujet pose question. On savait que l'entreprise allait tester les trajets sans aucun superviseur, et cela vient d'être confirmé par Elon Musk. D'ailleurs, son tweet a fait grimper de 4 % le cours de son action, mais il s'avère finalement trompeur.
Une déclaration juste, mais trompeuse
« Tesla vient de lancer son service Robotaxi à Austin, sans moniteur de sécurité à bord des véhicules », a indiqué le milliardaire. Et il est vrai que des passagers ont témoigné de trajets durant lesquels ils étaient effectivement seuls dans la voiture. Problème, le média spécialisé Electrek rapporte que les superviseurs sont bien là, dissimulés dans un autre véhicule Tesla qui suit le robotaxi.
Une fois de plus, Elon Musk a tenu des propos qui peuvent clairement porter à confusion, et ce n'est pas une première pour le constructeur qui a récemment été condamné pour marketing trompeur.
À plusieurs reprises, il a indiqué que Tesla était toute proche de l'autonomie complète de ses véhicules, et sa déclaration récente va clairement dans ce sens. Or, ce n'est pas encore le cas, contrairement à Waymo qui a accumulé plus de 100 millions de kilomètres sans aucun conducteur de sécurité.
Des objectifs qui semblent inatteignables
Mais l'entrepreneur sait ce qu'il fait. Il promet la conduite totalement autonome depuis des années déjà, et la thèse d'évaluation de Tesla repose sur la conviction des investisseurs qu'elle est effectivement à portée de main. Les chiffres, eux, témoignent d'une réalité différente.
Musk avait promis que Tesla disposerait d'une flotte de 1 000 robotaxis dans les prochains mois, et que plus d'1 million de ses voitures autonomes seraient déployées à travers les États-Unis d'ici à la fin 2026. Actuellement, une trentaine de ses taxis autonomes foulent les routes d'Austin.
