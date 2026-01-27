« Tesla vient de lancer son service Robotaxi à Austin, sans moniteur de sécurité à bord des véhicules », a indiqué le milliardaire. Et il est vrai que des passagers ont témoigné de trajets durant lesquels ils étaient effectivement seuls dans la voiture. Problème, le média spécialisé Electrek rapporte que les superviseurs sont bien là, dissimulés dans un autre véhicule Tesla qui suit le robotaxi.