L'homme le plus riche du monde était présent cette année lors du forum de Davos. Et il en a profité pour faire une annonce intéressante, relative à Tesla.
En Europe, les propriétaires de Tesla attendent toujours une homologation du système Full Self-Driving (FSD), qui permet de pousser plus loin l'Autopilot des véhicules d'Elon Musk. À la fin de l'année dernière, on pensait presque y être arrivé, avec une annonce de Tesla qui évoquait une homologation aux Pays-Bas - ce qui avait été alors nié par les autorités. Mais ça n'était semble-t-il qu'une simple question de délai.
Le FSD serait homologué dès le mois prochain en Europe, selon Elon Musk
Le FSD va-t-il atterrir dans les Tesla européennes en 2026 ? C'est ce qu'il paraît, si l'on croit l'enthousiasme d'Elon Musk. « Nous espérons obtenir l'autorisation pour la conduite entièrement autonome supervisée en Europe, si possible le mois prochain » a-t-il indiqué, à l'occasion d'une intervention à Davos.
Et l'Union européenne ne serait pas la seule à pouvoir rapidement en bénéficier. L'homme le plus riche du monde a par ailleurs ajouté que cette accessibilité pourrait arriver « peut-être à peu près au même moment en Chine. »
Tesla va vite avancer sur d'autres grands projets
Aujourd'hui, si le FSD est déjà disponible aux États-Unis, mais pas en Europe, c'est du fait de règles de sécurité plus importantes sur le Vieux Continent. Pour rappel, avec ce système, les véhicules Tesla peuvent notamment se déplacer, changer de voie, s'arrêter aux feux et même se garer tous seuls.
Elon Musk a, enfin, choisi d'évoquer d'autres sujets relatifs à Tesla une fois sur scène. Il a ainsi confirmé que les premiers trajets de robotaxis sans moniteur de sécurité avaient débuté à Austin (Texas). Il a par ailleurs offert un nouveau délai pour la commercialisation de ses robots humanoïdes Optimus, qui est maintenant programmée pour la fin 2027, soit une échéance plus tardive que ce qui avait été précédemment prévu.
