Le FSD va-t-il atterrir dans les Tesla européennes en 2026 ? C'est ce qu'il paraît, si l'on croit l'enthousiasme d'Elon Musk. « Nous espérons obtenir l'autorisation pour la conduite entièrement autonome supervisée en Europe, si possible le mois prochain » a-t-il indiqué, à l'occasion d'une intervention à Davos.

Et l'Union européenne ne serait pas la seule à pouvoir rapidement en bénéficier. L'homme le plus riche du monde a par ailleurs ajouté que cette accessibilité pourrait arriver « peut-être à peu près au même moment en Chine. »