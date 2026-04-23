« J'aimerais qu'il en soit autrement, mais le HW3 n'a tout simplement pas les capacités nécessaires pour prendre en charge la conduite entièrement autonome sans supervision. Nous avions pensé à un moment donné qu'il en serait capable, mais par rapport au HW4, il ne dispose que d'un huitième de la bande passante mémoire de ce dernier », a-t-il étayé.