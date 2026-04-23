En marge du bilan financier de son fleuron automobile, Elon Musk a fait un aveu détonant : de nombreux modèles Tesla ne pourront jamais atteindre la conduite autonome totale sans supervision humaine. Un volte-face potentiellement lourd de conséquence.
Depuis le lancement du Hardware 2 en 2016, le milliardaire affirme avec certitude que toutes les Tesla produites possèdent déjà tout le matériel nécessaire pour atteindre la conduite autonome totale de niveau 5. Cela comprend, bien entendu, le Hardware 3 (HW3) déployé en 2019.
Après avoir déjà laissé entendre que sa puce n'aurait peut-être pas les capacités techniques pour accomplir son engagement, Musk vient enfin de le confirmer.
Tesla propose des solutions
« J'aimerais qu'il en soit autrement, mais le HW3 n'a tout simplement pas les capacités nécessaires pour prendre en charge la conduite entièrement autonome sans supervision. Nous avions pensé à un moment donné qu'il en serait capable, mais par rapport au HW4, il ne dispose que d'un huitième de la bande passante mémoire de ce dernier », a-t-il étayé.
Près de 4 millions de voitures Tesla exploitent aujourd'hui le HW4, la marque ayant fait la transition vers son successeur, l'AI4, en 2023. Ainsi, les possesseurs de ces modèles qui ont effectivement pour accéder au Full Self-Driving (FSD) se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme de taille : leur matériel est officiellement jugé insuffisant pour l'autonomie totale qu'on leur avait promis.
Le constructeur propose des solutions aux clients affectés, notamment une reprise à prix réduit pour passer à un véhicule équipé de l'AI4. Ceux qui ne souhaitent pas changer de voiture auront aussi la possibilité de mettre à jour leur logiciel vers une version light en préparation. Si elle offrira presque toutes les fonctionnalités du FSD moderne, la surveillance humaine sera obligatoire.
Dans ce cas, « il faudra également remplacer les caméras pour passer à la version Hardware 4 », explique Musk. Une opération logistique lourde pour Tesla, qui se verra contrainte de « mettre en place des micro-usines dans les grandes agglomérations ».
Pas une première, malheureusement
Ce nouvel aveu s'ajoute à la liste grandissante des promesses non tenues par l'homme le plus riche du monde. En tête, le Tesla Roadster, supercar électrique que l'entreprise devait commercialiser il y a plusieurs années déjà. Le mois dernier, Musk assurait que le véhicule serait enfin présenté en avril ; à l'heure où nous écrivons ces lignes, ce n'est toujours pas le cas.
La situation est telle qu'en décembre dernier, Tesla a été reconnue coupable de publicités trompeuses en exagérant les capacités de ses systèmes d'assistance à la conduite.
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