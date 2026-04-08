Tesla entraîne désormais son réseau neuronal sur les événements les plus rares de sa flotte mondiale, ceux que les simulateurs traditionnels peinent à reproduire. Pour la gestion des petits animaux, l'entraînement par renforcement se concentre sur des exemples plus difficiles, avec des récompenses spécifiques liées à la sécurité proactive. Pour les intersections complexes avec feux composés et routes courbes, Tesla puise dans les exemples concrets collectés directement sur les véhicules en circulation. Idem pour les objets inhabituels qui pendent ou s'inclinent sur la trajectoire, tiré des événements peu fréquents de la flotte.

Plus la flotte grossit, plus les situations rares deviennent statistiquement exploitables. La v14.3 exploite l'apprentissage en continu : les cas difficiles vécus par des millions de Tesla dans le monde alimentent directement les corrections de comportement, y compris la récupération automatique après une dégradation temporaire du système, sans intervention du conducteur.

Tesla promet encore trois améliorations : un système d'évitement des nids-de-poule, l'extension du raisonnement à tous les comportements de conduite au-delà de la gestion de destination, et un meilleur suivi du regard dans le dispositif de surveillance du conducteur. Ce dernier point prépare vraisemblablement des phases de conduite mains libres plus longues.

Quelle que soit la progression, Tesla rappelle dans son manuel propriétaire que le FSD supervisé ne rend pas le véhicule autonome. Le conducteur doit rester pleinement attentif, les mains disponibles, et prêt à reprendre le contrôle à tout moment. En cas d'inattention répétée, le système émet des avertissements progressifs et peut aller jusqu'à ralentir le véhicule.

Pour les utilisateurs HW3, une version « Lite » est attendue autour de mi-2026, sans date confirmée.