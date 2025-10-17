Un nouveau mode est apparu dans les Tesla. Et son nom, « Mad Max », est assez parlant !
Le système de conduite autonome de Tesla, le Full Self-Driving (FSD), n'a de cesse d'être amélioré, en étant capable de mieux en mieux appréhender les situations de conduite complexes. Et même s'il peut être à l'origine d'un certain nombre d'incidents, le géant américain continue d'y introduire des fonctionnalités audacieuses, à l'image de son dernier ajout « Mad Max ».
Un mode Mad Max apparaît dans la dernière mise à jour du logiciel de Tesla
Une nouvelle mise à jour du logiciel Tesla 2025.32.8.10, qui comprend la version 14.1.2 du FSD vient de sortir. Une version qui introduit le « profil de vitesse MAD MAX », qui prend la suite du mode « Hurry ».
Ce dernier propose un type de conduite plus audacieux, comprenant des vitesses plus élevées, ainsi qu'une allure avec des changements de voies multipliés. Les conducteurs intéressés par cette nouvelle façon de laisser la voiture conduire sur les routes peuvent jeter un œil à la vidéo ci-dessous pour obtenir une illustration.
Doit-on craindre une conduite plus dangereuse ?
On voit ainsi que la conduite autonome ne se réduit pas à simplement laisser la voiture nous conduire à bon port, pendant qu'on peut s'adonner à une autre activité. Il peut être possible de bénéficier d'un mouvement beaucoup plus sportif, tout en n'ayant pas à tenir soi-même le volant.
Reste maintenant à savoir si ce genre de conduite, si elle venait à se multiplier au sein des différents types de voitures autonomes, ne pourrait pas avoir tendance à la longue à créer plus de situations plus accidentogènes.
L'annonce a en tout cas réveillé la communauté Tesla sur les réseaux sociaux, avec des réactions en masse, certaines saluant la fonctionnalité, quand d'autres ont exprimé leur inquiétude. Et vous, vous allez vouloir en profiter ?