On voit ainsi que la conduite autonome ne se réduit pas à simplement laisser la voiture nous conduire à bon port, pendant qu'on peut s'adonner à une autre activité. Il peut être possible de bénéficier d'un mouvement beaucoup plus sportif, tout en n'ayant pas à tenir soi-même le volant.

Reste maintenant à savoir si ce genre de conduite, si elle venait à se multiplier au sein des différents types de voitures autonomes, ne pourrait pas avoir tendance à la longue à créer plus de situations plus accidentogènes.

L'annonce a en tout cas réveillé la communauté Tesla sur les réseaux sociaux, avec des réactions en masse, certaines saluant la fonctionnalité, quand d'autres ont exprimé leur inquiétude. Et vous, vous allez vouloir en profiter ?