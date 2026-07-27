Fabriquer une voiture électrique, Tesla sait faire. Fabriquer un robot humanoïde à grande échelle, c’est une autre affaire. Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2026, Musk a prononcé une phrase que ses actionnaires n’attendaient probablement pas : Optimus sera « le produit le plus difficile à industrialiser que nous ayons jamais fabriqué chez Tesla ». La formule est d’autant plus frappante que les présentations du trimestre précédent parlaient encore de « production de masse » et de « volume ». Ces deux mots ont discrètement disparu. Selon Business Insider, le PDG a aussi voulu « calibrer correctement les attentes », reconnaissant que la montée en production initiale serait potentiellement plus longue que prévu.