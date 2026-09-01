Les conséquences de cette course au gaz pourraient s’avérer très néfastes. L’exemple des centres de données Colossus le prouvent : les riverains se plaignent d’un bruit assourdissant constant, ainsi que d'un impact direct sur leur santé. Des émissions de composés toxiques ont ainsi été recensées, associées à des risques respiratoires et cardiovasculaires. En parallèle, Donald Trump a fait savoir aux communautés qui refusaient de voir s’installer ces monstres de calcul dans leur quartier qu’ils seraient « pauvres et arriérés »…