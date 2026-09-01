D’après Elon Musk, l’énergie solaire ne suffira pas, du moins pour l’instant, pour nourrir l’appétit énergétique colossal de l’intelligence artificielle (IA). Privilégiant le gaz, SpaceX a donc décidé de fabriquer elle-même une pièce clé des turbines, jusque-là réservée à une poignée d’industriels dans le monde.
Dans une vaste enquête, The Information a révélé l’existence d’une mystérieuse fonderie en construction à Bastrop, au Texas, sur un terrain acquis par SpaceX entre mars et juin. Celle-ci est en réalité destinée à la construction de pales de turbines à gaz, juste à proximité de Terafab, la future usine géante de semi-conducteurs de l’homme le plus riche du monde.
Une nouvelle confirmée par Elon Musk sur X.com, anciennement Twitter. S’il assure que ses entreprises construisent des usines de panneaux solaires à un rythme effréné, le gaz naturel restera nécessaire encore plusieurs années pour répondre à la demande, explique-t-il. Pour la protection de l’environnement, on repassera…
Un avantage clair sur la concurrence
L’entrepreneur estime que produire ses propres pales permettrait à SpaceX de gagner jusqu’à 18 mois sur la mise en service de ses turbines. De quoi changer la donne pour l’industrie : ces pièces doivent résister à des températures d’environ 800 degrés de plus que le point de fusion du métal dans lequel elles sont coulées.
Une prouesse rendue possible uniquement par des canaux de refroidissement internes et un revêtement thermique très spécifique. En effet, dans ce contexte, chaque pale doit en plus être coulée comme un seul cristal, sans la moindre soudure, au risque de se fissurer sous la chaleur.
Ce savoir-faire est aujourd’hui détenu par seulement quatre entreprises dans le monde, toutes déjà débordées. En internalisant cette production, SpaceX s’offre donc un avantage rare : une capacité industrielle qu’aucun concurrent de l’IA ne peut copier rapidement.
Toute l’industrie court vers le gaz
La tendance est claire. Depuis plusieurs mois, Elon Musk se tourne massivement vers les énergies fossiles. Le milliardaire a discrètement racheté APR Energy, spécialiste des turbines mobiles, pour alimenter les data centers de SpaceXAI. Et en Louisiane, l’entreprise s’apprête à raccorder sa future base de Starbase à un gazoduc pour sécuriser son approvisionnement énergétique sur le long terme.
À noter que ce virage n’est pas isolé dans l’industrie. Amazon, Meta, OpenAI et Microsoft misent eux aussi massivement sur le gaz pour alimenter leurs data centers, faute de pouvoir attendre les délais du réseau électrique classique. En conséquence, les fabricants de turbines affichent déjà des carnets de commandes pleins jusqu’en 2030.
Les conséquences de cette course au gaz pourraient s’avérer très néfastes. L’exemple des centres de données Colossus le prouvent : les riverains se plaignent d’un bruit assourdissant constant, ainsi que d'un impact direct sur leur santé. Des émissions de composés toxiques ont ainsi été recensées, associées à des risques respiratoires et cardiovasculaires. En parallèle, Donald Trump a fait savoir aux communautés qui refusaient de voir s’installer ces monstres de calcul dans leur quartier qu’ils seraient « pauvres et arriérés »…
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