Il fallait s’y attendre. SpaceX voit très grand pour Starship et vient d’annoncer Starbase Louisiane, un spatioport à hauteur de 100 milliards de dollars qui sera doté de 10 pas de tir. La vision futuriste d’Elon Musk se concrétise.
Clubic vous parle des convoitises de SpaceX en Louisiane depuis plusieurs mois. Car l’entreprise a besoin d’espace. Tandis que son site de Starbase au Texas est limité, celui de Cape Canaveral en Floride est soumis à une forte concurrence avec d’autres acteurs du spatial. Un frein de taille pour Elon Musk, qui a l’ambition de faire décoller Starship des dizaines de fois par jour d’ici à 2030. Rien que ça.
Répondre aux ambitions démesurées de SpaceX
Starbase Louisiane va ainsi s’étendre sur environ 50 600 hectares le long du golfe du Mexique. De quoi changer complètement d’échelle, Starbase ne couvrant que quelques centaines d’hectares. SpaceX y prévoit 10 pas de tir répartis en 5 complexes de 2 tours chacun.
L’idée est de concevoir un spatioport totalement autosuffisant. La société compte produire son propergol sur place grâce au gaz naturel local, ainsi que sa propre énergie. Un port en eaux profondes permettra l’acheminement du matériel, tandis qu’un aéroport doit également être construit sur place. SpaceX promet au passage la création de 3 000 emplois directs, un chiffre qui pourrait grimper à 10 000, selon Elon Musk. L’entrepreneur a bénéficié du soutien sans faille de Jeff Landry, gouverneur républicain de la Louisiane.
Le site doit permettre au géant spatial d’atteindre les objectifs démesurés de sa mégafusée. Celle-ci devra non seulement assurer les lancements de Starlink, mais également ceux des futurs data centers orbitaux de l’entreprise. Sans parler des missions pour des tiers qui devraient, elles aussi, se multiplier lorsque Starship sera opérationnelle.
« Starship Louisiane sera construite pour accueillir des milliers de vols Starship par an, avec des missions à destination de l’orbite terrestre, de la Lune, de Mars et au-delà », assure SpaceX.
La dérégulation en marche
La zone choisie n’est pas anodine. Cette vaste région, couverte de marais, est devenue disponible à la suite d’un règlement judiciaire visant ExxonMobil, tenu responsable de pollution et de la disparition progressive de terres côtières dans la région. Pour sa part, SpaceX promet de lutter contre l’érosion du littoral et de participer à la restauration des marais environnants.
Des engagements qu’il faut malheureusement prendre avec précaution. Car dans le Texas, la société a été reconnue coupable d’avoir rejeté des polluants dans les cours d’eau à plusieurs reprises. L’explosion du pas de tir lors d’un essai de Starship a en outre endommagé des sites de nidification d’espèces protégées à proximité du site.
Pour rappel, le climat réglementaire outre-Atlantique est particulièrement favorable à SpaceX. L’administration Trump, qui souhaite absolument asseoir sa domination spatiale, veut permettre aux entreprises de s’affranchir des évaluations environnementales habituelles. Objectif : accélérer leur développement tous azimuts. Visiblement, Elon Musk en profite.
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