Clubic vous parle des convoitises de SpaceX en Louisiane depuis plusieurs mois. Car l’entreprise a besoin d’espace. Tandis que son site de Starbase au Texas est limité, celui de Cape Canaveral en Floride est soumis à une forte concurrence avec d’autres acteurs du spatial. Un frein de taille pour Elon Musk, qui a l’ambition de faire décoller Starship des dizaines de fois par jour d’ici à 2030. Rien que ça.