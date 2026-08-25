Si SpaceX a un temps envisagé plusieurs designs de puces différents, elle a finalement tranché en faveur du géant vert, d’après Bloomberg. C’est aussi la société de Jensen Huang qui équipe les supercalculateurs Colossus. Le système retenu, baptisé Vera Rubin NVL72, est une version adaptée à l’espace de l’architecture de Calcul de NVIDIA. Selon Musk, elle est nettement plus simple, moins coûteuse, plus dense et légère qu’un rack de serveurs terrestre. Le dispositif embarquera également le CPU Vera afin d’accélérer Grok et la prochaine génération d’agents IA de SpaceXAI.