Elon Musk vient de partager le calendrier de déploiement des premiers satellites d’intelligence artificielle (IA) de SpaceX. Conçus en partenariat avec NVIDIA, ils vont marquer une étape clé dans la transformation du géant spatial en poids lourd du calcul mondial.
Depuis sa fusion avec xAI (devenue SpaceXAI) en début d’année, SpaceX ne cesse d’accélérer. Son ambition à terme : déployer 1 million de data centers en orbite. Un projet porté lors de son entrée en Bourse historique en juin, et concrétisé un mois plus tard avec la présentation du tout premier satellite IA de la société, AI1. Et si pour l’heure, cette initiative pouvait sembler lointaine, Elon Musk semble bien décidé à mettre son plan à exécution très rapidement.
Passage à l’échelle dès 2028
Dans une publication sur X.com, l’entrepreneur a en effet annoncé que les premiers satellites IA de SpaceX décolleront au quatrième trimestre 2027, avant d’atteindre une « échelle significative » dès 2028. Mais ce n’est pas tout. Il a également révélé que les engins reposeront exclusivement sur la technologie NVIDIA.
Si SpaceX a un temps envisagé plusieurs designs de puces différents, elle a finalement tranché en faveur du géant vert, d’après Bloomberg. C’est aussi la société de Jensen Huang qui équipe les supercalculateurs Colossus. Le système retenu, baptisé Vera Rubin NVL72, est une version adaptée à l’espace de l’architecture de Calcul de NVIDIA. Selon Musk, elle est nettement plus simple, moins coûteuse, plus dense et légère qu’un rack de serveurs terrestre. Le dispositif embarquera également le CPU Vera afin d’accélérer Grok et la prochaine génération d’agents IA de SpaceXAI.
AI1 disposera d’une envergure de 70 mètres pour 20 mètres de hauteur, et sera en mesure de délivrer jusqu’à 150 kW de puissance de pointe. À noter qu’il s’agit d’un système modulaire, ce qui devrait permettre de changer les puces IA au fil des avancées.
Il reste des inconnues
Avec sa technologie, SpaceX entend contourner les limites qui pèsent sur les data centers terrestres. Car sur Terre, ces installations dévorent l’espace, l’eau et l’électricité, provoquant de nombreuses critiques de la part des riverains. Mais il existe encore des contraintes techniques pour exploiter leur plein potentiel en orbite. Ainsi, pour dissiper la chaleur générée, la firme a conçu un radiateur liquide de 110 mètres carrés, blindé contre les micrométéorites.
Et pour rentabiliser une telle infrastructure, elle a déjà sécurisé plusieurs partenariats de poids, notamment auprès d’Anthropic et de Google. Elon Musk voit très grand, puisqu’il vise les 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dès 2030 avec, bien entendu, l’IA comme principal moteur de croissance.
Mais cet objectif reste suspendu à plusieurs inconnues. Car la fusée Starship, unique lanceur capable d’acheminer de tels engins dans l’espace, n’est pas encore opérationnelle. De même, les scientifiques s’inquiètent déjà de l’impact environnemental d’une telle constellation. Un facteur qui ne devrait, malgré tout, pas freiner SpaceX tant que l’administration Trump est en place.
- Accès aux données X en temps réel
- Bon outil de veille médiatique
- Moins biaisé politiquement que sa concurrence
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.