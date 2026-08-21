Comme on s’en faisait l’écho sur Clubic, des simulations récentes indiquent que ces rentrées répétées déposeraient, dans la mésosphère, davantage d’aluminium que les météoroïdes naturels. Cet aluminium contribue à une dégradation de la couche d’ozone sur plusieurs décennies. On ne connaît pas en chiffres ses dégâts. Ces particules d'aluminium modifieraient aussi le forçage radiatif, soit la capacité de l’atmosphère à retenir ou à renvoyer la chaleur du Soleil. Ce mécanisme régule une partie de la température terrestre.

Chaque satellite embarque aussi des métaux valorisables, notamment du cuivre et de l’or, utilisés dans ses puces électroniques. Une fois désorbités, ces métaux se dispersent dans l'atmosphère ou partent en orbite solaire, hors de portée de tout recyclage. Blue Origin et Google avancent, eux aussi, sur des data centers en orbite alimentés à l’énergie solaire, mais SpaceX est la seule à avoir formellement déposé une demande de licence pour un million de satellites. Les règles en vigueur fixent un délai de désorbitation de cinq ans.

La FCC examine leur pertinence pour une flotte de cette taille. Des organisations de sécurité spatiale réclament, avant toute licence d’exploitation, une étude d’impact environnemental actualisée au titre du National Environmental Policy Act (NEPA), la loi fédérale américaine sur l’évaluation environnementale. SpaceX annonce vouloir limiter, dans un premier temps, le nombre de satellites lancés, le temps de mesurer les effets environnementaux réels avant toute extension. SpaceX affirme aussi travailler à réduire la luminosité de ses satellites, pour limiter la gêne causée aux observations astronomiques. Les résultats obtenus jusqu’ici avec Starlink sont mitigés.

