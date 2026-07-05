Pour chiffrer les dégâts, Olivier Hainaut a simulé la position, le mouvement et la luminosité de tous les satellites existants et projetés. Deux heures après le coucher du Soleil, la mégaconstellation de SpaceX ferait apparaître des dizaines de traînées lumineuses sur chaque image du VLT. Le champ virtuel de la caméra FORS2, l’instrument de référence du télescope, diminuerait de 28 %.

La caméra de l'observatoire Vera Rubin, aux États-Unis, réagit plus mal encore à ces traînées. Son électronique dense sature dès qu’une traînée traverse l’image et déclenche à son tour une série de traînées fantômes ailleurs sur le cliché. Éclairé par le Soleil, un satellite brille bien plus qu'une galaxie lointaine, au point d’effacer les données situées derrière son passage, selon Olivier Hainaut. Avec des satellites un peu plus brillants que la limite recommandée, l’observatoire Vera Rubin perdrait plusieurs heures d’observations utilisables chaque nuit.

En cas de déploiement complet des 50 000 miroirs prévus par Reflect Orbital, cette même caméra perdrait la totalité de ses images.