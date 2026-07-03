Le chemin a pourtant été semé d’embûches pour le géant de l’e-commerce. En mai dernier, la fusée New Glenn de Blue Origin, qui doit assurer une bonne partie des lancements, a explosé sur son pas de tir lors d’un essai statique, détruisant au passage la tour de lancement. De son côté, le lanceur Vulcan de United Launch Alliance, censé prendre le relais pour les prochaines missions Leo, est cloué au sol depuis février à cause d’un problème de séparation de son moteur à propergol solide.