Amazon a répondu que son rythme lent n'était pas dû à un manque de satellites, mais à des difficultés pour les placer en orbite. "Aucun opérateur n'aurait pu prévoir que les trois principaux programmes de lanceurs lourds, Ariane 6, New Glenn et Vulcan Centaur d'ULA, connaîtraient des retards simultanés et répétés suffisamment importants pour épuiser les marges prévues par Amazon Leo", a expliqué l'entreprise. Les fusées Vulcan et New Glenn sont actuellement clouées au sol suite à des anomalies récentes, dont la spectaculaire explosion de New Glenn sur la rampe de lancement le 29 mai.