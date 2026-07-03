GJ 3378 b tourne autour de son étoile à seulement 0,097 unité astronomique, soit environ 10 % de la distance qui sépare la Terre du Soleil. L’étoile hôte pèse 0,262 fois la masse du Soleil et brille avec une luminosité environ 118 fois plus faible. Avec une luminosité aussi faible, l’étoile chauffe seulement son environnement immédiat. La zone habitable est alors un anneau proche, situé à quelques millions de kilomètres de la surface stellaire.

GJ 3378 b orbite juste à la limite de ce que les astronomes appellent le rivage cosmique, la frontière au-delà de laquelle le rayonnement stellaire arrache l’atmosphère d’une planète. Mars a probablement connu ce sort, car la planète possédait une atmosphère comparable à celle de la Terre avant que le rayonnement solaire ne la disperse, selon les chercheurs. Selon Paul Robertson, une Terre réduite à la taille d'une pomme aurait une atmosphère de l’épaisseur de la peau du fruit, tout juste suffisante pour maintenir de l’eau liquide en surface.

Gogod James est étudiant à l’université de Californie à Irvine et membre de l’équipe. Selon lui, les astronomes pourront rechercher des biosignatures ou des traces d’eau liquide si une atmosphère apparaît dans les futures observations.

Le télescope spatial Habitable Worlds Observatory de la NASA, prévu pour les années 2040, doit photographier directement des planètes comme GJ 3378 b pour vérifier la présence d'une atmosphère. Aucune observation actuelle ne confirme la présence d'une atmosphère autour de GJ 3378 b, selon l’étude publiée dans The Astrophysical Journal.