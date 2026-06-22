Dans l’atmosphère de GJ504b, les chercheurs ont détecté de la vapeur d’eau, du méthane, du dioxyde de carbone et de l’ammoniac. Pourtant, quand leurs modèles excluaient les nuages, ils obtenaient des caractéristiques aberrantes, physiquement incohérentes. L’équipe en a alors testé trois types différents. Seuls les nuages de sel, composés de chlorure de potassium et de sulfure de zinc, donnaient des résultats plausibles.

Ces formations se situent autour du niveau de pression d’un bar dans l’atmosphère. À cette altitude, James Webb ne perçoit qu’une lumière filtrée par les nuages salins, privée des signatures moléculaires des couches plus profondes. « C'est la première fois que nous constatons que les nuages de sel sont essentiels pour expliquer le spectre d'un objet », a déclaré Aneesh Baburaj. Des astrophysiciens avaient prédit ce phénomène il y a plus de quinze ans. Dans les atmosphères froides, roches et fer se condensent trop bas pour former des nuages visibles, et les sels occupent leur place dans les couches supérieures.

À environ 290 °C, soit la chaleur d'un four à pain, GJ504b est bien en deçà des 540 à 1 100 °C habituels pour les exoplanètes imagées directement. Les géantes gazeuses naissent très chaudes et rayonnent progressivement leur chaleur de formation ; entre 2,5 et 4 milliards d’années selon les nouvelles mesures du télescope de la NASA, GJ504b a eu le temps de perdre l’essentiel de la sienne.