Une découverte si importante pour l'astronomie qu'elle a fait l'objet d'une étude, fraîchement publiée le 1er janvier dans la revue Science. Si l'on connaissait l'existence de ces loups solitaires depuis l'an 2000, il était impossible de les détecter clairement comme nous le faisons avec, entre autres, les exoplanètes (HD 20794 d ou K2-18b, par exemple), ou d'autres astres comme les pulsars. En effet, ces petites cachottières n'émettent aucune lumière visible pour nos caméras optiques, car elles n'orbitent autour d'aucune étoile.

Qu'elles aient été éjectées de leur système natal par des jeux de billard gravitationnels ou qu'elles soient nées de l'effondrement de nuages de gaz et de poussière, à la manière des naines brunes, ces planètes restaient insaisissables.

Plus de 25 ans à se demander si nous serions un jour en mesure de percer le secret de ces nomades, ou si ceux-ci allaient définitivement rester des projections théoriques dans nos modèles astronomiques : c'est long, même en astronomie !

Un plafond de verre qui a volé en éclats grâce au travail d'une coalition menée par l'Université de Pékin avec le soutien des réseaux de surveillance OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment, Université de Varsovie) et KMTNet (Korea Microlensing Telescope Network, Corée du Sud). En combinant leurs données avec celles du satellite Gaia de l'ESA, ils ont pu capturer un événement de microlentille gravitationnelle, prouvant ainsi qu'une planète de la taille de Saturne dérive à 3 000 parsecs du centre galactique. « Pour la première fois, nous disposons d'une mesure directe de la masse pour un objet suspecté d’être une planète errante, loin des habituelles approximations statistiques Désormais, nous avons la certitude qu’il s’agit bel et bien d’une planète », s'enthousiaste Subo Dong, auteur principal et chercheur à l'Université de Pékin.