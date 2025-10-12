Mais depuis, rien n'est plus pareil, et l'activité dévorante de Cha 1107-7626 a maintenant tendance à changer cette dernière. La lumière qu'elle émet est ainsi devenue 3 à 6 fois plus brillante dans le spectre optique, alors que de la vapeur d'eau a fait son apparition dans le disque de poussière et de gaz qui l'entoure, ce qui est inédit pour une planète de ce genre.

Cette capacité à « absorber » de la matière serait due à son champ magnétique, ce qui est plutôt le propre des étoiles. Or la masse de Cha 1107-7626, 5 à 10 fois plus importante que celle de Jupiter, est encore loin d'être suffisante « pour déclencher des réactions de fusion dans son noyau et [elle] se refroidira inévitablement en vieillissant » selon l'astronome à l'Université de Saint-Andrews, Alexander Scholz.

Il semble qu'ici, on découvre plutôt que certains phénomènes de formation sont similaires chez les planètes géantes et les étoiles. « Nos nouvelles découvertes suggèrent que certains objets comparables à des planètes géantes se forment comme les étoiles – à partir de nuages de gaz et de poussière en contraction, accompagnés de leurs propres disques – et traversent des épisodes de croissance tout comme les étoiles nouveau-nées » résume Ray Jayawardhana, scientifique de l'université John-Hopkins.