Un objet céleste a attiré l'attention des astronomes. Celui-ci en effet grandit à vue d'oeil, à un rythme jamais observé jusque-là.
On ne présente plus le télescope James Webb, qui depuis plus de trois ans nous offre des images exceptionnelles, ainsi que des découvertes d'ampleur - comme des « indices » d'une vie extraterrestre. Ce télescope spatial nous réserve aujourd'hui encore une nouvelle surprise, puisqu'il a permis, avec le Très Grand Téléscope de l’Observatoire européen austral (ESO), de découvrir un objet céleste incroyable.
« Cha 1107-7626 », l'étrange planète errante qui ne cesse de grossir
À près de 620 années lumières de la planète Terre se trouve un objet céleste tout simplement exceptionnel, dont l'activité a été observée entre juin et août dernier par les scientifiques. Cette planète, baptisée du nom de « Cha 1107-7626 », dévore en effet à chaque seconde 6 milliards de tonnes de matière environnante (poussières et gaz).
« Il s'agit du rythme d'accrétion le plus intense jamais observé pour un objet de masse planétaire » fait remarquer l'auteur principal de l'étude, Victor Almendros-Abad, astronome à l’Observatoire de Palerme. Cette explosion d'activité est d'autant plus incroyable qu'il y a encore quelques mois, Cha 1107-7626 était dans un état calme.
Est-ce une planète ou une étoile en devenir ?
Mais depuis, rien n'est plus pareil, et l'activité dévorante de Cha 1107-7626 a maintenant tendance à changer cette dernière. La lumière qu'elle émet est ainsi devenue 3 à 6 fois plus brillante dans le spectre optique, alors que de la vapeur d'eau a fait son apparition dans le disque de poussière et de gaz qui l'entoure, ce qui est inédit pour une planète de ce genre.
Cette capacité à « absorber » de la matière serait due à son champ magnétique, ce qui est plutôt le propre des étoiles. Or la masse de Cha 1107-7626, 5 à 10 fois plus importante que celle de Jupiter, est encore loin d'être suffisante « pour déclencher des réactions de fusion dans son noyau et [elle] se refroidira inévitablement en vieillissant » selon l'astronome à l'Université de Saint-Andrews, Alexander Scholz.
Il semble qu'ici, on découvre plutôt que certains phénomènes de formation sont similaires chez les planètes géantes et les étoiles. « Nos nouvelles découvertes suggèrent que certains objets comparables à des planètes géantes se forment comme les étoiles – à partir de nuages de gaz et de poussière en contraction, accompagnés de leurs propres disques – et traversent des épisodes de croissance tout comme les étoiles nouveau-nées » résume Ray Jayawardhana, scientifique de l'université John-Hopkins.