Pour suivre cette planète, le télescope James Webb a utilisé MIRI, son instrument infrarouge moyen. L'équipe a observé HD 80606 b avant, pendant et après son passage au périastre, le point le plus proche de l'étoile. La planète est alors passée derrière l'étoile vue depuis le télescope, dans ce qu'on appelle une éclipse secondaire. Cet alignement permet de mesurer la lumière propre de la planète en soustrayant celle de l'étoile.

La planète avait déjà été étudiée par Spitzer en novembre 2007. À l'époque, les astronomes avaient mesuré une hausse de température de 530 à 1 230 °C en six heures. C'était aussi la première fois que des changements météorologiques avaient été captés en temps réel sur une planète hors du système solaire. Les nouvelles données de MIRI dépassent ces mesures. « L'augmentation de température était encore plus extrême que ce que les données Spitzer laissaient entrevoir », a déclaré Tiffany Kataria lors de la conférence.

La planification de l'observation a pris plusieurs années. L'orbite de 111 jours de HD 80606 b impose une fenêtre très précise, à laquelle s'ajoutent les contraintes propres au télescope, qui ne peut viser certaines zones du ciel qu'à des périodes déterminées par la position de la Terre autour du Soleil.