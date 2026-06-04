Oubliez les moches bulletins météo locaux du moment, car le cosmos vient de nous offrir une surprise, une vraie. En analysant des géantes gazeuses situées en dehors de notre système solaire, des scientifiques ont mis en lumière un comportement atmosphérique remarquable. Grâce à des données d’observation de pointe, ils ont remarqué que la vitesse des tempêtes diminuait à mesure que la température de la planète grimpait. Ce ralentissement inattendu s'explique par la présence de champs magnétiques globaux d'une intensité comparable à ceux de notre propre système solaire. Une avancée qui relance l'analyse de l'habitabilité planétaire.