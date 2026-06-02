Au cœur de cette percée, on découvre un instrument qui doit répondre à la question suivante : comment observer le disque d'une étoile quand celle-ci est des millions de fois plus lumineuse que lui ? SPHERE (pour Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) installé sur le Very Large Telescope au Chili, masque précisément cette lumière aveuglante, comme on poserait son pouce devant un phare pour voir la route. Sans cette occultation, il est impossible de distinguer le disque qui l'entoure. Grâce à ses capacités en infrarouge proche, les structures les plus ténues deviennent visibles avec une précision assez exceptionnelle.