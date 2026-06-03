Partir dans l'espace, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de se tout là-haut. Et le Centre nationale d'études spatiales pense à tout, évidemment. Depuis 2011, la collaboration entre le CNES et Jean Hénaff a permis de concevoir plus de 1 500 plats par an et une cinquantaine de recettes pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Le renouvellement de l'accord cadre entre les deux acteurs, signé à Paris, met à l'honneur l'alimentation spatiale de demain, pensée pour des missions vers Mars. De l'emballage comestible aux solutions de conservation, le chantier qui s'ouvre est aussi gourmand qu'ambitieux.