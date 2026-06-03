Le CNES et la PME bretonne Jean Hénaff ont renouvelé mercredi leur partenariat sur l'alimentation spatiale. Quinze ans après leurs débuts communs, les deux partenaires visent désormais les missions de longue durée, avec Mars en ligne de mire.
Partir dans l'espace, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de se tout là-haut. Et le Centre nationale d'études spatiales pense à tout, évidemment. Depuis 2011, la collaboration entre le CNES et Jean Hénaff a permis de concevoir plus de 1 500 plats par an et une cinquantaine de recettes pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Le renouvellement de l'accord cadre entre les deux acteurs, signé à Paris, met à l'honneur l'alimentation spatiale de demain, pensée pour des missions vers Mars. De l'emballage comestible aux solutions de conservation, le chantier qui s'ouvre est aussi gourmand qu'ambitieux.
Une PME française est devenue le traiteur officieux de la Station spatiale internationale
C'est en 2011 que fut lancé le programme « Special Event Meals », mené avec Ducasse Conseil. Le concept consiste à concevoir de vrais repas gastronomiques pour les grandes occasions (Noël, anniversaires, moments de partage) que les astronautes célèbrent à bord de l'ISS, loin de tout, à plus de 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Parce que même dans l'espace, la table compte.
Depuis ces débuts, Jean Hénaff, une PME familiale implantée depuis 1907 en Bretagne, a développé une cinquantaine de recettes à déguster dans l'espace. Spécialiste de la conserve naturelle par appertisation, l'entreprise produit plus de 1 500 plats chaque année, avec une rigueur en matière de sécurité alimentaire qui n'a rien à envier à n'importe quel labo de pointe.
Thomas Pesquet, qui s'apprête à regoûter aux joies de l'apesanteur l'année prochaine, a eu l'occasion de goûter certaines de ces créations lors de ses deux missions à bord de l'ISS. Ce n'est pas anecdotique, et les scientifiques le savent : le bien-être des astronautes passe aussi par l'assiette. Maintenir un lien gustatif avec la Terre, retrouver un goût familier ou un plat qui rappelle la maison contribue à aider les femmes et les hommes coupés du monde, à tenir le coup pendant des mois.
Emballages comestibles et conservation innovante au menu des futures expéditions spatiales
Le renouvellement du contrat entre le CNES et Jean Hénaff ouvre la perspective des missions de longue durée. Ensemble, les deux acteurs vont plancher sur des solutions alimentaires adaptées aux futures expéditions lointaines, notamment vers Mars, où les contraintes logistiques seront autrement plus complexes qu'à bord de l'ISS, et les voyages encore plus longs.
Concrètement, les deux partenaires planchent sur de nouvelles façons de conserver les aliments plus longtemps, mais aussi sur des emballages repensés de fond en comble. L'une des pistes les plus surprenantes, c'est peut-être ces emballages carrément comestibles pour l'astronaute. Là, on peut dire qu'on est sur du zéro déchet, mais aussi zéro encombrement, car dans un vaisseau spatial, chaque gramme et chaque centimètre cube ont leur importance.
Loïc Hénaff, le PDG du groupe, sait bien que pour une PME bretonne fondée en 1907, qui contribue aujourd'hui à préparer les missions vers Mars, on peut davantage parler d'une aventure, que d'un contrat. « Plus d'un siècle après sa création, l'entreprise vit plus que jamais avec son époque en prenant part à l'aventure spatiale », résume-t-il. Une fierté, et une dynamique d'innovation au service d'une alimentation spatiale plus gourmande, mais aussi plus durable.