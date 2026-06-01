Thomas Pesquet et Arnaud Prost iront tous deux dans l'espace en 2027. La France a signé ce lundi un accord avec la société américaine Vast pour deux missions spatiales commerciales inédites, avec plusieurs premières mondiales à la clé.
Annoncé ce lundi 1er juin 2026 par le Président de la République lors du Sommet Choose France et depuis l'Élysée, l'accord avec Vast marque une vraie évolution dans la stratégie spatiale française. Thomas Pesquet s'apprête à commander une mission vers l'ISS, tandis que le Marseillais Arnaud Prost s'élancera vers Haven-1, qui devrait devenir la toute première station spatiale commerciale privée à rejoindre l'orbite. Deux misssions donc, deux profils très différents, et des premières mondiales en perspective.
La France signe avec l'Américain Vast pour deux missions spatiales commerciales inédites en 2027
C'est sans aucun doute l'annonce qui a fait vibrer la communauté spatiale ce lundi soir. En marge du Sommet Choose France, le président de la République Emmanuel Macron a officialisé un accord avec Vast, une société américaine forte de plus de 1 000 employés, basée à Long Beach, en Californie. Celui-ci porte l'objectif d'envoyer deux astronautes tricolores dans l'espace dès 2027, au moment même où l'entreprise confirmait l'implantation de son siège européen à Paris.
Deux missions de deux semaines chacune sont au programme. Elles seront consacrées à des activités scientifiques, éducatives et de démonstration technologique. La première, baptisée PAM-6, enverra Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale. Ce sera la sixième mission privée vers l'ISS, organisée par Vast en partenariat avec la NASA, pour un lancement prévu au plus tôt à l'été 2027. La seconde, le vol d'essai Haven-1, emmènera Arnaud Prost à bord de la première station spatiale commerciale privée à rejoindre l'orbite, qui est en ce moment encore en cours d'assemblage en Californie.
L'intérêt de cette seconde mission, c'est évidemment l'avenir de l'ISS, qui a une date de péremption, puisqu'elle sera désorbitée à partir de 2030. Elle va évidemment laisser un vide en orbite basse que plusieurs entreprises privées s'activent à combler. Et plutôt que d'attendre ou d'investir dans sa propre infrastructure, la France achète des sièges directement sur ces nouvelles missions commerciales. Résultat, ses astronautes volent, sans délai ni surcoût de développement.
Troisième vol, record européen et commandement peut-être inédit, Thomas Pesquet repousse encore les limites
Si on se penche sur la biographie des deux garçons, on ne présente plus le Rouennais Thomas Pesquet, mais tout de même ! Ingénieur spécialisé dans le mouvement des satellites en orbite, chez Thales Alenia Space puis au CNES (Centre national d'études spatiales), Thomas Pesquet devient aussi pilote de ligne chez Air France en 2006, avant d'être sélectionné par l'ESA (Agence spatiale européenne) en 2009. Sa mission Proxima, en 2016, fait de lui le dixième Français dans l'espace, avec 197 jours à bord de l'ISS, deux sorties en scaphandre dans le vide, et plus de 50 expériences scientifiques à son actif.
En 2021, sa mission Alpha à bord du Crew Dragon de SpaceX lui permet de devenir le premier Français à commander l'ISS. Bilan total pour lui : 396 jours dans l'espace, 6 sorties extravéhiculaires pour près de 40 heures cumulées, et un double record européen. Pilote d'essai chez Airbus, pilote au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace, directeur général de la prometteuse start-up Novespace, l'agenda de Pesquet, 48 ans désormais, se bouscule et ressemble de plus en plus à un jeu de Tetris bien rempli.
En 2027, il prendra les commandes de PAM-6. Sous réserve d'approbation du Comité multilatéral des opérations d'équipage, qui réunit par consensus la NASA, l'ESA, Roscosmos, la JAXA et l'Agence spatiale canadienne, il pourrait en être le commandant de bord. Ce serait une première sans précédent, puisque jamais un astronaute non-américain n'a encore commandé une capsule spatiale américaine. Thomas Pesquet pourrait donc écrire plusieurs des futures pages de l'histoire spatiale française.
Qui est Arnaud Prost, le Français qui partira vers la station spatiale privée Haven-1 en 2027
S'il est moins exposé médiatiquement que son aîné, Arnaud Prost, 33 ans, n'en est pas moins un profil intéressant. Polytechnicien, plongeur professionnel pour COMEX sur des combinaisons spatiales d'entraînement sous-marines, puis pilote de chasse breveté dans l'armée de l'Air et de l'Espace, il s'est spécialisé comme ingénieur d'essais en vol sur Rafale, à la Direction générale de l'armement (DGA) à Istres, avec du combat aérien, des interfaces homme-machine et des opérations en haute altitude.
Depuis 2023, il commande l'un des quatre E-3F AWACS français, un avion de détection et de commandement exploité au sein de la 36e escadre de commandement et de contrôle aéroportée. Sélectionné en novembre 2022 dans la toute nouvelle réserve des astronautes de l'ESA, une catégorie inédite créée lors de cette sélection, il a suivi en 2024 et 2025 la formation géologique PANGAEA de l'ESA, dédiée à l'exploration lunaire et martienne. Il a achevé sa formation de base le mois dernier, il est dans le métier depuis moins de cinq ans, et voilà qu'il part déjà dans l'espace.
Sa mission Haven-1 sera une première mondiale au sens strict, car jamais un équipage n'avait encore rejoint une station privée. À bord, Arnaud Prost devrait occuper le poste d'ingénieur d'essais en vol, la compétence même qu'il a forgée pendant des années sur les aéronefs militaires les plus exigeants. Une coïncidence ? Sans doute pas.