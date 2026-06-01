Depuis 2023, il commande l'un des quatre E-3F AWACS français, un avion de détection et de commandement exploité au sein de la 36e escadre de commandement et de contrôle aéroportée. Sélectionné en novembre 2022 dans la toute nouvelle réserve des astronautes de l'ESA, une catégorie inédite créée lors de cette sélection, il a suivi en 2024 et 2025 la formation géologique PANGAEA de l'ESA, dédiée à l'exploration lunaire et martienne. Il a achevé sa formation de base le mois dernier, il est dans le métier depuis moins de cinq ans, et voilà qu'il part déjà dans l'espace.