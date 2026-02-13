Son rêve se réalise. La Française Sophie Adenot vient de quitter la Terre en direction de la Station spatiale internationale (ISS). Pendant huit mois, elle enchaînera les missions scientifiques cruciales.
Le décollage s'est passé comme prévu, à 11h15 heure de France métropolitaine depuis le Cap Canaveral en Floride. Propulsée par une fusée Falcon 9, la capsule Crew Dragon Freedom se trouve désormais en orbite autour de la Terre, et devrait s'amarrer à l'ISS ce samedi 14 février aux alentours de 16h30.
La mission Epsilon débute
Sophie Adenot, les Américains Jack Hathaway et Jessica Meir, et le cosmonaute Andrey Fedyaev débutent leur séjour de huit mois dans l'espace. Pendant tout ce temps, la Française mènera à bien la mission Epsilon, qui succède à la mission Alpha réalisée par Thomas Pesquet en 2021.
Au total, près de 200 expériences scientifiques sont prévues, dont une dizaine pilotées par la France et suivies depuis Toulouse par le Cadmos, le centre du CNES dédié aux opérations en micropesanteur. La majorité d'entre elles concerne la physiologie et la santé des astronautes, un enjeu crucial pour les futures missions habitées vers la Lune ou Mars.
Sophie Adenot participera notamment à des projets d'imagerie médicale autonome, capables de réaliser des échographies grâce à l'intelligence artificielle (IA), ou encore à des dispositifs de suivi physiologique continu mesurant le sommeil, la fréquence cardiaque ou la pression sanguine.
Un impact concret sur Terre
D'autres expériences viseront à mieux comprendre les effets de la micropesanteur sur les os et les tissus humains, tandis que certains programmes se concentreront sur l'hygiène et la sécurité à bord, avec l'analyse des contaminations biologiques et le test de matériaux capables de limiter la prolifération microbienne.
Outre la préparation des longs voyages dans l'espace, les expérimentations menées dans l'ISS ont aussi un impact concret sur Terre, les conditions de microgravité facilitant des avancées scientifiques notables.
Deuxième française dans l'espace
Sophie Adenot vient ainsi inscrire son nom dans l'histoire du spatial tricolore. Elle devient la onzième Française à voler dans l'espace, et seulement la deuxième femme de nationalité française à rejoindre l'orbite depuis Claudie Haigneré, qui a séjourné à bord de la station russe Mir et de l'ISS. Un passage de témoin symbolique pour une nouvelle génération d’astronautes européens.
Les regards se tournent désormais vers le prochain vol habité de la NASA. En mars, si tout se passe comme prévu, quatre astronautes s'envoleront pour un séjour autour de la Lune lors de la mission Artemis II. Une première en plus de cinquante ans.